Luego de ganarse el cariño del público en el reality “Reto 4 elementos”, Miguel Ángel Espinoza ahora se prepara para ganarse el corazón de la audiencia de Telemundo, pues ha sido confirmado como uno de los nuevos refuerzos para la nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos”, que la cadena internacional emitirá el próximo martes 11 de enero.

“Exatlón Estados Unidos” reunirá a 24 atletas de alto calibre, quienes deberán enfrentarse a los más rigurosos circuitos y obstáculos nocturnos de la competencia deportiva hasta encontrar al hombre y a la mujer más fuertes, que terminarán llevándose el codiciado título, trofeo y $200.000 cada uno. El hermano de la presentadora Alejandra Espinoza será uno de los participantes.

¿QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA?

Miguel Ángel Espinoza es modelo y entrenador personal, que nació en Tijuana, México. Actualmente tiene 27 años y vive en San Diego California. Se hizo conocido en el reality “Reto 4 elementos”, y aunque quedó eliminado antes de llegar a la final, su sueño siempre fue seguir entreteniendo al público. Por eso, ahora afrontará un nuevo reto, uno de los más grandes de su vida, en la versión estadounidense de “Exatlón”.

“Emocionado de compartir estas noticias con ustedes. Nos vemos el 11 de enero mi gente”, compartió emocionado a través de las redes sociales el hermano de la terapeuta y entrenadora fitness, Damaris Jiménez; y de la presentadora y reina de belleza, Alejandra Espinoza.

De pequeño quería ser futbolista, pero no se dio la oportunidad. No obstante, continuó en el mundo del deporte, por eso ahora es un reconocido entrenador personal. En su página web, Hernández señala que lleva más de 6 años en la industria de Health & Fitness. Además, confiesa que es un aficionado del levantamiento de peso, considerándola a esta la mejor manera de entrenar.

EL TÍMIDO DE LA FAMILIA

Aunque no parezca, Miguel Ángel, confiesa ser un chico tímido. De hecho, dice, que es el más introvertido de su familia. “En mi familia soy el tímido, porque en mi casa siempre cantan el karaoke y yo siempre estoy en la esquina ahí guardado, o bailan y yo también para nada. Me da mucha pena casi todo, entonces creo que ese es mi puesto, el del tímido y el callado”, confesó en una entrevista.

Además, señala que las entrevistas son un gran problema para él, pues son todo un reto afrontarlas. “Estar ahí en la cámara, ya estando en las pistas no me importaba que me estuvieran grabando, pero cuando me hacían entrevistas uno con uno, la verdad, me ponía muy nervioso y creo que fue lo que más se me dificultó”, reveló.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA?

El modelo está muy enamorado de su novia, Hanne, quien es aficionada al maquillaje y también lo comparte a través de sus redes sociales. En una entrevista con People en Español, Espinoza dijo que lo que más me gusta de mi novia es “que siempre me apoya, que cocina muy rico y que es hermosa”.

