José Eduardo Derbez volvió a enamorarse después de su accidentada e intensa relación sentimental con Bárbara Escalante. Sin embargo, el amor le vuelve a sonreír, pues el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ahora se luce al lado de una joven modelo e influencer de nombre Paola Dalay. Las celebridades ya no tiene por qué ocultar su amor sino todo lo contrario: inundan las redes sociales con sus muestras de afecto. Pero quién es Dalay y cómo se conoció con el actor mexicano.

Antes de saber un poco más sobre la pareja de José Eduardo, se debe recordar que el artista antes había tenido una extensa pero también tirante relación con Bárbara Escalante.

Ambos anunciaron públicamente que ya no se encontraban juntos en agosto de 2019. De inmediato, Derbez inició una aventura romántica con Dalay.

Esto, por supuesto, no le habría caído bien Escalante, quien tuvo sus dimes y diretes virtuales con la nueva relación de su ex, al punto de mandarse indirectas a través de Instagram.

¿QUÉ SE SABE DE PAOLA DALAY?

Paola Dalay es modelo, influencer y comenzó a salir con José Eduardo Derbez después de intercambiar algunos mensajes por la red social Instagram, de acuerdo a unas declaraciones de la joven.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, dijo a un medio local.

Mientras que José Eduardo ha contado que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida por su relación. “Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír. Bien, estoy bien, contento, enamorado y feliz”, detalló.

¿CUÁNDO SE CASARÁN PAOLA DALAY Y JOSÉ EDUARDO DERBEZ?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay todavía no tienen planes de matrimonio ni de formar una familia, pero no niegan que lo han pensado porque el entorno más cercano del actor ya está siguiendo esos pasos.

“Ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, dijo.

Luego, Derbez agregó que “estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando... de que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos”.