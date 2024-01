Paola Suárez, influencer conocida por “Las Perdidas”, se encuentra hospitalizada con graves lesiones en el rostro y acusó a su prometido, José de Jesús Castro, de haberla golpeado un día después de que se comprometieran. Wendy Guevara, ganadora de “La casa de los famosos México”, amiga de la agredida, también dio detalles de la situación y apuntó directamente al novio de la personalidad de redes sociales.

Suárez pasó de la felicidad absoluta a la desolación de un día para otro. Su cuenta oficial en Instagram, donde emocionada subió el video de su pedida de mano, se ha convertido en un registro de su amoratado rostro.

En redes sociales, el caso se ha viralizado y se ha dicho, incluso, que José de Jesús Castro se encuentra prófugo. Esto último ha sido descartado por el mismo involucrado, quien contó su versión de los hechos desde las redes sociales.

¿Qué pasó en la madrugada del miércoles 10 de enero? Te contamos todo lo que se sabe del lamentable caso que ha ensombrecido la vida de Paola Suárez, una de “Las Perdidas” y amiga muy cercana de Wendy Guevara.

¿CÓMO FUE AGREDIDA PAOLA SUÁREZ?

Paola Suárez denunció, a través de las redes sociales, que fue golpeada por su prometido, José de Jesús Castro, durante la madrugada del miércoles 10 de enero. La influencer de “Las Perdidas” dijo no entender la conducta de su hasta ese entonces novio, cuando se habían comprometido tan solo un día antes.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que Estoy apunto de perder el ojo me quebrante 2 costillas my me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedigo matrimonio”, fue el mensaje de Suárez en su cuenta oficial de Instagram.

Mientras que Wendy Guevara, la ganadora de “La casa de los famosos México”, contó que Paola fue llevada al Hospital Regional después de pedir ayuda a un grupo de personas durante la mañana del 10 de enero.

“Les voy a explicar, su novio la golpeó. Yo no había querido decir nada (...) ya sabíamos, pero no habíamos querido decir nada por respeto a ella. No puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado, necesita una cirugía”, manifestó en el canal de YouTube de la afectada.

Aseguró que Paola Suárez denunciará por la vía legal a su novio, cuando se pueda recuperar y el diagnóstico médico sea el adecuado.

¿QUÉ DIJO EL PROMETIDO DE PAOLA SUÁREZ SOBRE LA AGRESIÓN?

Mientras que, de acuerdo a El Heraldo de México, José de Jesús Castro descartó haber golpeado a su novia, Paola Suárez, e indicó que las cámaras de seguridad del fraccionamiento se encargarán de dilucidar lo sucedido.

“Pues los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, dijo José de acuerdo al citado medio.

Agregó que “de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto por que yo ya estaba afuera y cuando ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó”.

El involucrado también negó que se encuentre prófugo y que se ha acercado a las autoridades para denunciar amenazas en contra de su vida: “Temo por mi seguridad y por la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir, que me van a matar, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten”.