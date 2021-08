Semanas atrás se dio a conocer que la actriz Paty Navidad se había contagiado de coronavirus (COVID-19) durante las grabaciones del programa MasterChef Celebrity. La noticia generó mucha polémica en redes sociales debido a que la mexicana se convirtió en una de las grandes detractoras de la pandemia, argumentando que todo se trata de una conspiración internacional para controlar a las personas.

Durante varias semanas, informaron que su estado de salud era crítico. Incluso, se llegó a decir que había sido intubada en un hospital por complicaciones derivadas de la enfermedad. Tras semanas en absoluto silencio, la exestrella de telenovelas reapareció y habló sobre el tema en una entrevista exclusiva para el programa “Al extremo”.

“No me morí señores, lo siento, de verdad perdónenme, discúlpenme todos los que querían que muriera, todavía me faltan unos años más por hacer muchas cosas acá primeramente Dios, amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie, al contrario, trato de ayudar siempre que puedo”, dijo inicialmente Navidad en el show de TV Azteca.

La polémica figura del espectáculo aclaró que nunca ha invitado a la gente a no vacunarse, ni ha negado la existencia del coronavirus, pues enfatizó que solo comparte lo que ella piensa.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece… Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho, ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’ , pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, afirmó.

La actriz de telenovelas como “La fea más bella” no puedo evitar quebrarse al afirmar que ella no es una mala persona y que nunca ha intentado hacerle daño a nadie con sus creencias.

“Mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente o el pensar diferente creo que no me debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos”, dijo con el rostro envuelto en lágrimas.

