El cantautor británico Morrissey tuvo que posponer el concierto que iba a dar en Ciudad de México este 10 de septiembre de 2023 tras haber contraído dengue, hecho que provocó la preocupación de sus millones de fanáticos en todo el mundo; por ello, te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Cabe señalar que, a raíz de su estado, algunas fechas de su gira “40 years Morrissey” tuvieron que ser cambiadas. Si tú eres uno de los que adquirió una entrada, no te preocupes que la organización aseguró que de todas maneras se realizarán las presentaciones, tal como se tenían previstas.

¿QUÉ SE SABE DEL ESTADO DE SALUD DE MORRISSEY TRAS CONTRAER DENGUE?

Según información publicada en el sitio web del cantante, Steven Patrick Morrissey contrajo dengue durante su estadía en México, por lo que tuvo que suspender sus actividades.

“La llegada de Morrissey a la Ciudad de México ha resultado en una infección de dengue. El virus tardará entre 2 y 3 semanas en desaparecer. La gira se reanudará en Florida. Morrissey no ha ‘cancelado’ ningún espectáculo, pero la infección hace imposible las dos semanas inmediatas”, se lee en la página Morrissey Central. No se precisa cuál es su estado.

Este mensaje se dio a conocer, después que comenzaron a surgir rumores de que el británico había suspendido de un momento a otro su concierto porque no deseaba presentarse. Tomando en cuenta que tiene antecedentes por cancelar sus shows, esa idea no era descabellada, pero las cosas cambiaron cuando se dio el comunicado oficial.

El estado de salud del cantante británico Morrissey ha generado preocupación en sus millones de fanáticos (Foto: Diego Tuson / AFP)

¿CÓMO HABRÍA CONTRAÍDO DENGUE?

Aunque en el comunicado no se precisaron detalles sobre cómo se contagió o cuál es el estado de salud del intérprete de “Everyday is like Sunday”, se supo que el ex líder de la banda The Smiths se encontraba hace algunos días en México, toda vez que fue visto el lunes 4 de septiembre en el show de Garbage, incluso estuvo conversando con la cantante Shirley Manson.

LA NUEVA FECHA DE CONCIERTO DE MORRISSEY EN CDMX

En un principio, Morrissey debía dar un concierto este 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, pero debido a su salud fue postergado para el 31 de octubre de este 2023.

Cabe señalar que esta presentación forma parte de la gira “40 years Morrissey”, donde repasa sus grandes éxitos como solista y también cuando formó parte de The Smiths.

¿MIS BOLETOS YA ADQUIRIDOS SON VÁLIDOS PARA LA NUEVA FECHA?

La organización precisó que todos los boletos que se adquirieron serán válidos para la nueva fecha; por tanto, no será necesario realizar algún cambio. Pero si ya no deseas ir, puedes solicitar el reembolso de tu compra.

¿Cómo? Solamente debes ingresar a tu cuenta en Ticketmaster, ir a la sección ‘Mis Boletos’ y utilizar el Botón de ayuda para completar tu solicitud.

En caso hayas adquirido tu entrada en las taquillas del Palacio de los Deportes o algún Centro Ticketmaster, simplemente tienes que ir al mismo lugar para que te devuelvan el dinero.