El cantautor Larry Hernández había dicho que estaba dispuesto a hacerse la vasectomía, pero no lo hizo. El mexicano estadounidense está a la espera del nacimiento de su nuevo hijo. ¿Cuántos tiene en total?

El artista ha sido sincero y admitió que no esperaba tener otro bebé con su esposa Kenia Ontiveros, pero eso no significa que el nuevo integrante de la familia no recibirá todo el amor de sus padres.

La pareja anunció la llegada del bebé a través de un video en las redes sociales. En las imágenes se ve primero a Hernández frente al espejo arreglándose su chaqueta y luego aparece su esposa aplicándose labial. Aparecen tres tomas distintas de sus hijos en su casa y, finalmente, una grabación de una pantalla de ultrasonido en la que se escucha latir un corazón, mientras de fondo suena el tema ‘Acróstico’, que Shakira creó para sus hijos.

¿CUÁNTO HIJOS TIENE LARRY HERNÁNDEZ?

Larry Hernández está esperando la llegada de su sexto hijo, con su actual la empresaria e influencer Kenia Ontiveros. Se trata del cuarto hijo de la pareja. El cantante tiene otros dos hijos producto de su primer matrimonio con Isabel Hernández.

Larry Hernández junto a su esposa Kenia (Foto: Larry Hernández / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE LARRY HERNÁNDEZ?

El cantante mexicano Larry Hernández, de 46 años, anunció que espera su sexto hijo, a través de un video en el que acariciaba el vientre de su actual esposa Kenia Ontiveros, al ritmo de la canción “Acróstico” de Shakira.

Con Isabel Hernández (exesposa)

Larry Hernández Jr.

Sebastián Hernández

Con Kenia Ontiveros (actual esposa)

Dalary Hernández

Dalett Hernández

Daleyza Hernández.