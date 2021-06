Rafael Amaya anunció su retorno a la actuación de la mano de Telemundo. El recordado ‘Aurelio Casillas’ firmó contrato con la compañía televisora para realizar múltiples proyectos, así que esto emocionó a sus fans que inmediatamente comenzaron a rumorear que el mexicano haría su triunfal regreso en la temporada 8 de “El señor de los cielos”, sin embargo, esto no ha sido confirmado por la casa televisora, pero tampoco sería imposible en el universo de las narcoseries.

Este acuerdo le permitirá al interprete continuar encabezando diferentes producciones originales de la empresa y Karen Barroeta, vicepresidente ejecutivo de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios comentó que era un honor volver a trabajar con un gran talento y seguir creando contenido original e innovador para la audiencia latina.

Aunque la cadena no ha confirmado cuál será el primer proyecto que protagonizará Rafael Amaya tras la firma de este acuerdo, el actor dejó entrever meses atrás la posibilidad que existe de retomar el personaje de ‘Aurelio Casillas’ en una octava temporada de “El señor de los cielos”.

Rafael Amaya volvió a firmar contrato con Telemundo y sus fans quieren verlo de regreso a "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

RAFAEL AMAYA HABLÓ SOBRE EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8

Rafael Amaya podría regresar a “El señor de los cielos”. Si bien su personaje supuestamente murió al inicio de la séptima temporada, todavía existe la posibilidad de que retome su participación en la octava entrega.

Así lo dejó entrever el propio Amaya durante una transmisión en vivo en Instagram que hizo en el mes de abril. Aquí el intérprete de 44 años confirmó que se encontraba “en negociaciones” para regresar y ahora ya es una realidad.

“En eso estamos, estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver qué es lo que pasa”, comentó aquel momento.

LOS PROYECTOS DE RAFAEL AMAYA EN TELEMUNDO

Según los términos del nuevo acuerdo, Rafael Amaya protagonizará varias producciones originales de Telemundo Global Studios aún por nombrar. Según la compañía, su primer proyecto saldrá al aire a finales de este año, por lo que es muy probable que él y el equipo de producción ya estén grabando o terminando de grabar lo que sea que se acordó con la compañía.

“Nos sentimos honrados de trabajar una vez más con Rafael Amaya, uno de los actores latinos más conocidos y talentosos en la industria del entretenimiento”, comentó Karen Barroeta, vicepresidente ejecutivo de producción y desarrollo de Telemundo Global Studios. “Este acuerdo reafirma el compromiso de Telemundo de trabajar con los mejores talentos en el negocio y continuar creando contenido original innovador para latinos en todas las plataformas”.

Telemundo no ha anunciado si habrá otra temporada de “El señor de los cielos” o si Rafael Amaya estará involucrado de alguna manera. La compañía no brindó detalles sobre ninguno de sus proyectos futuros bajo este nuevo acuerdo y es muy probable que se siga manteniendo así, pero hicieron el anuncio para evitar filtraciones.