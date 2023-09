La fama y popularidad de Samadhi Zendejas ha crecido tras el anuncio de su próxima telenovela titulada “Vuelve a mí”. En esta producción participa junto al actor William Levy; sin embargo, nadie conocía que en el ámbito personal la artista atravesaba un difícil momento que recién se atrevió a contar. ¿Qué le sucede?

“Vuelve a mí” es una de las producciones más esperadas del 2023 y los fans de William Levy lo podrán ver acompañado por Samadhi Zendejas, quienes crearán una historia que atrapará a todos de principio a fin.

Previo al estreno del melodrama ambos artistas han estado en las portadas de los medios internacionales debido a lo que será su actuación y por su profesionalismo que siempre han demostrado. Pero como no todo es color de rosa, Samadhi Zendejas reveló un detalle que nadie conocía.

William Levy y Samadhi Zendejas protagonizan la telenovela “Vuelve a mí” (Foto: Telemundo)

LA LUCHA CONTRA LA ANSIEDAD DE SAMADHI ZENDEJAS

La famosa actriz mexicana volvió a ser tendencia en redes sociales y a estar en las portadas de los medios internacionales, pero en esta ocasión por una gran revelación que hizo respecto a su salud mental. Y es que la joven confesó que padece de ansiedad y lo comentó en su Instagram oficial.

“Esto se ha convertido en una lucha de todos los días. Muchos creerán que se trata de algo físico, de vanidad, pero va mucho más allá de eso, se trata de ansiedad, una palabra que me daba miedo pronunciar y mucho más compartir. Se lleva mi paz, me invade de miedo, me tira en la cama y aparece el insomnio. Me hace sentir que ella ganará la batalla haga lo que haga”, se pudo leer en el video que publicó en Instagram.

¿CÓMO LLEVA ESTA SITUACIÓN SAMADHI ZENDEJAS?

Asimismo, la actriz escribió algunas líneas que acompañaban el video donde indica que al revelar este caso estaba como un niño cuando confiesa un secreto.

“Quizá si si me estás leyendo entiendes esa sensación de no saber qué pasa solo saber que hay algo que no anda bien. Disfrazarlo con cualquier pretexto era mi manera más fácil de evadirlo. Hoy te comparto esta lucha de todos los días. Donde una vez más repito. Todo pasa, lo bueno lo malo y esos segundos donde crees haber perdido el control de todo”, precisó.

William Levy y Samadhi Zendejas son dos actores muy famosos a nivel mundial (Foto: Samadhi Zendejas / Instagram)

EL RESPALDO DE SUS FANS

Tras publicar el video la actriz recibió el apoyo de sus millones de fans quienes, en redes sociales, le manifestaron su aprecio, la felicitaron por tener la valentía de contar su caso y le hicieron algunas recomendaciones para salir de esa situación.

“Todo pasa sí, pero hay que pelearlo cada día, a todas horas, y la lucha contra nosotros mismos es la más dura. Te entiendo”; " Yo volví a Cristo y deje de sufrir ansiedad”; “Desde la primera vez que te vi inmediatamente tuve la sensación de que eras una guerrera y no me equivoqué”; “eres valiente por sincerarte , mujer guerrera q enfrenta a diario sus miedos , pasara , como pasa todo en esta vida”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.

DATOS PERSONALES DE SAMADHI ZENDEJAS