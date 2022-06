La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Ahora se dice que la cantante colombiana habría intentado regresar con el futbolista con quien mantenía una relación desde hace 12 años.

En medio de las especulaciones, los artistas, que tienen dos hijos en común: Sasha y Milan Piqué Mebarak, de 7 y 9 años, respectivamente, confirmaron con un escueto comunicado el fin de su romance.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, anunciaron para confirmar lo que se especulaba desde hace días atrás.

Al confirmarse la noticia, los principales medios españoles han revelado algunos detalles de la ruptura de los famosos. Incluso, el reconocido periodista José Antonio Avilés aseguró recientemente que la cantante y el futbolista tenían una relación abierta.

“Hace tres años, la palabra crisis tomó más peso. Supe de algo que marca un antes y un después. ¿Qué sucede? Que por parte de las dos personas que conforman la relación se toma una decisión y deciden tener una relación abierta, donde él hace su vida y el otro hace la otra”, indicó el famoso presentador.

Shakira intento recuperar al padre de sus hijos

No obstante, el medio español 20 Minutos aseguró este martes -7 de junio- que la artista colombiana intentó volver con el futbolista español en dos oportunidades ya que su amor por “él es cegador”. Asimismo, indicó que fue el jugador de Barcelona fue quien decidió no retomar su relación.

“Shakira intentó volver, hasta en dos ocasiones, con el padre de sus hijos. Insisten en que el amor que siente por él es cegador y que, a pesar del sufrimiento que se refleja en su último single, Te felicito, tenía la esperanza de poder retomar desde la herida, como sí ocurrió en el pasado”, cita 20 Minutos.

“Esta vez no fue posible. Gerard ha creado un nuevo mundo en el que Shakira ya no tiene plaza. Es cierto que la situación no es reciente, sino que viene de lejos”, añade dicho medio.

¿Gerard tiene un nuevo romance?

Antes del anuncio de su separación, comenzó a correr el rumor del nuevo amor del futbolista, “una joven rubia de 22 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos en Barcelona”.

Después, se conocía que Piqué se había mudado a su departamento del centro de Barcelona. “Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, pero sí me consta que sentó mal a Shakira”, dijo la periodista Lorena Vázquez en el pódcast “Ya es mediodía”.

VIDEO RECOMENDADO

Vernis Hernandez y Shantall impresionaron con interpretación de Shakira

Las artistas presentaron un entretenido show al ritmo de Shakira y Ozuna que dejaron a más de uno impresionado.