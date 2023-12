Silvia Pinal, de 92 años, es una figura muy reconocida en la televisión y un ícono del cine mexicano de la Edad de Oro. Hasta 2022, ha aparecido en más de 60 películas como actriz, incluyendo su participación en “Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!”, su última obra y en la que marcó un hito como la artista más veterana en subirse a las tablas.

La fama de la celeb de México trasciende más allá de su carrera, siendo comparada con obras de arte y siendo muy querida por el público. Por eso, no es sorprendente que cuando surgió un rumor sobre una complicación de salud que ponía en peligro su vida y que la llevó a ser hospitalizada, las alarmas se encendieron.

La madre de Alejandra Guzmán encendió las alarmas por su estado de salud (Foto: Silvia Pinal / Facebook)

EL ESTADO DE SALUD DE SILVIA PINAL

Fue la hija de Silvia Pinal, la cantante Alejandra Guzmán, la encargada de confirmar que su madre ingresó al hospital por una influenza, enfermedad que “La reina del rock” también padeció.

Si bien la enfermedad no suele traer mayores consecuencias en un alto porcentaje de pacientes, en el caso de la primera actriz, debido a su delicado estado de salud, causó varias complicaciones en la legendaria artista.

“Mi mami fue internada porque le dio influenza, fue muy complicado, y vinimos a sacarle todas sus flemitas, entonces que el doctor les explique mejor como estuvo la situación”, indicó Alejandra Guzmán en conversación con la prensa.

La cantante detalló que su madre fue ingresada al centro médico en la madrugada del jueves 21 de diciembre por sus hermanos Luis Enrique y Silvia Pasquel, así como la asistente de la actriz, Efigenia Ramos, para evitar que la influenza representara mayores complicaciones.

“Ha estado mejorado increíblemente bien, pues poco a poco hemos estado aquí viendo como su salud avanza para bien, ella es muy fuerte, su corazón es muy fuerte, es muy sana, pero sí nos dio influenza”, destacó.

Pese a la enfermedad, doña Silvia “siempre ha sido positiva, pero estaba muy débil”, por lo que, al ver su mejoría, su familia buscará mejorar las condiciones de su internamiento con una televisión en su habitación.

“PEPILLO” ORIGEL DESCARTA PROBLEMAS CON SILVIA PINAL

La intérprete de “Yo te esperaba” y “Eternamente bella” no es la única que descarta los rumores de una posible complicación en la salud de la veterana actriz, pues ya antes, en conversación con El Universal, Juan José “Pepillo” Origel, amigo cercano de la familia, señaló que Pinal venía recuperándose de una gripe leve.

“Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, está perfecta, no está mal. Entonces no es nada, nada de alarma, para que no se asusten, ni hagan escándalo”, aseguró Origel.

Otra fuente, citada por dicho medio, también descartó que la vida de Silvia Pinal se encuentre en riesgo, una alarma que se enciendo luego de que se deslizara que este ingresó a cuidados intensivos por complicaciones respiratorias.

“De hecho ahorita está en su fisioterapia normal, ella ha estado bien, está comiendo y durmiendo normal”, detalló la fuente consultada.