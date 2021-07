Tanner Buchanan se convirtió en uno de los personajes más llamativos de la exitosa “Cobra Kai”, la serie de Netflix que continúa la saga de “Karate Kid”. El intérprete estadounidense mostró su talento con el personaje de Robby Keene, hijo de Johnny Lawrence (William Zabka) que sale de un problema a otro, pero que empieza a cambiar cuando entrena con Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Buchanan, de esta manera, se encuentra dando más pasos en su carrera artística, una trayectoria que empezó a una corta edad.

La estrella no solo ha tenido gran popularidad por “Cobra Kai”, sino que también ha tenido participaciones en grandes producciones televisivas, así como en el cine.

Por ello, acá se presenta un repaso de los datos curiosos y desconocidos del actor que promete dar más sorpresas en el futuro.

10 CURIOSIDADES DE TANNER BUCHANAN

10. SU NOVIA

Tanner Buchanan se encuentra en una relación sentimental con Lizze Broadway, quien también es una actriz que ha tenido papeles en conocidas producciones televisivas como “Chicago PD” y “Bones”.

9. PRIMERAS APARICIONES

Tanner Buchanan empezó su carrera desde muy joven en 2010 con papeles breves en series de televisión como “Grey’s Anatomy” y “Girl Meets World”, un show de Disney Chanel donde interpretó al enamoradizo Charlie Gardner.

8. SU EDAD

Tanner parece un experimentado actor, pero es todavía muy joven. El artista nació el 8 de diciembre de 1998 en Lima, una ciudad de Ohio, en Estados Unidos. Este año recién cumplirá 23 años.

7. NO LE FASCINAN LAS REDES SOCIALES

El artista, además, no es tan fanático de las redes sociales como otros intérpretes de su edad. Tanner no interactúa en internet y solo tiene 31 publicaciones en su cuenta en Instagram, por ejemplo. Pero eso no le quita popularidad pues cuenta con 1.9 millones seguidores en dicha red social.

6. SU HERMANA

Si bien se sabe que Tanner Buchanan tiene como padres a Steven y Marlona Buchanan, poco se habla de su hermana Marrae Prowant. Además, el actor ya es tío. Estos son algunos detalles que la prensa ha develado porque el famoso actor no comparte su vida personal en sus redes sociales.

5. NO TODO ES “COBRA KAI”

Además de interpretar a Robby Keene en “Cobra Kai”, junto a Johnnny Lawrence y Daniel LaRusso, Buchanan también ha dado vida a Loe Kirkman en “The Designated Survivor” entre 2016 y 2018, programa que también está disponible en Netflix.

4. SU PEQUEÑO GRAN PAPEL

Tanner tuvo su primer gran papel en la televisión con la exitosa serie “Modern Family”, donde sale en un especial de Halloween en 2010. En ese entonces, el artista tenía 11 años.

3. FANÁTICO DE “GILMORE GIRLS”

El actor reveló que ha visto cuatro veces “Gilmore Girls” durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Dijo que, en un comienzo, le tenía muchos prejuicios a la serie. “Me negué a ver Gilmore Girls durante mucho tiempo. Ahora es uno de mis programas de televisión favoritos”, agregó.

2. INVITADO EN GAME SHAKERS

Tanner Buchanan también ha sido la estrella invitada en el programa “Game Shakers”, de Nickelodeon, donde interpretó a Mason Kendall, el enamorada de la protagonista Babe.

1. PROTAGONIZA PELÍCULA

Uno de los más recientes trabajos de Tanner es su participación en la película “He’s All That”, que será estrenada por Netflix el 27 de agosto. La cinta trata sobre la venganza de una influencer contra su expareja, a quien humillará en su escuela.