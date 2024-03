El escándalo estalla en Telemundo y no estamos hablando de un guion de telenovela. Thalí García desata la polémica al acusar a la cadena hispanohablante de graves abusos y delitos, relacionados con su participación en reality shows como “Los 50″ y “La casa de los famosos 4″. La actriz mexicana no teme sacar a la luz estas acusaciones explosivas, lanzando una bomba a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram el pasado 12 de marzo de 2024. Desde entonces, diversos artistas han reaccionado y las empresas involucradas han respondido a estas acusaciones. Si deseas conocer todos los detalles de este melodrama real, ¡no te pierdas ni un segundo!

Thalí Alejandra García es una conocida intérprete y presentadora que es conocida por papeles como Angie en “Silvana sin lana”, Camila en “Reina de Corazones” o, incluso, Berenice en “El señor de los cielos”.

Como podrán ver, lleva trabajando más de una década con Telemundo, una de las televisoras más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, la relación entre ambos parece haber llegado a su límite luego de su salida de la cuarta temporada de “LCDLF”, pues la empresa envió una notificación a la actriz de 33 años, en la que indicaba que la iban a demandar por hablar de su contrato y llevar apoyo a sus compañeros a las afueras de la casa, algo que han hecho diversos participantes.

Como respuesta, y sin haber encontrado otra forma de dialogar con la cadena, tomó sus redes sociales en las que hizo responsable a Telemundo de diversos “abusos”.

“Quiero hacer varias denuncias públicas en contra de Telemundo, que es una compañía de NBC, y a Endemol Shine BoomDog, compañía que produce los reality shows”, empezó en su video.

Thalí García es la primera descalificada en "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

LAS ACUSACIONES DE THALÍ GARCÍA A TELEMUNDO

El video de Thalí García dura más de 45 minutos y narra, según su versión de los hechos, los últimos sucesos que ha vivido con Telemundo. Sin embargo, puedo resumirlo en tres denuncias principales: el despido de su esposo, Felipe Aguilar, de la producción de un proyecto que estaba realizando con la cadena, el intento de destruir su imagen y haber sido “drogada y secuestrada”.

1. El despido del esposo de Thalí García

Thalí García lleva casada con el productor de televisión Felipe Aguilar Dulce, desde el 2017. De acuerdo a su “en vivo”, su esposo fue despedido imprevistamente de un proyecto con Telemundo, lo que la forzó a aceptar la propuesta del canal de participar de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, pese a que no quería participar en más reality shows tras su breve paso por “Los 50″.

“Yo me metí a este trabajo porque corrieron a mi marido injustificadamente a días antes de comenzar su proyecto y necesitábamos el trabajo, eso es lo que hace cualquier matrimonio; los dos siendo profesionales del medio, el productor y yo actriz, estábamos seguros que después de tantos años de trabajar en la empresa, realmente nos iban a cuidar”, explicó

2. Intento de destruir su imagen y secuestro

Thalí continuó su descargo asegurando que Telemundo ha tratado de destruir su imagen desde su paso por “Los 50″, donde fue fuertemente criticada por su intercambio con la concursante peruana, Shirley Arica, el cual concluyó en la mexicana recibiendo una bofetada y la agresora siendo expulsada.

Sin embargo, cuenta que esto continuó en “La casa de los famosos 4″, pues la producción quiso dar a entender al público que ella estaba teniendo un romance con Lupillo Rivera, lo cual podía afectar su matrimonio.

“Yo no tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera”, dijo negando los rumores. Y agregó que incluso los dejaban encerrados en la suite del líder y no les permitían salir. “Afortunadamente, Lupillo es un caballero y es la única persona en la que confiaba en esa casa”.

Debido a ello y las repercusiones que el programa tenía en su salud mental, optó por abandonar el reality show. Sin embargo, su pedido fue negado, algo que le sorprendió considerando lo rápido que lo aceptaron en el caso de Gregorio Pernía.

“Me tuvieron secuestrada en ese lugar”, recalcó.

3. Drogas

La parte más grave de sus denuncias llegó cuando la actriz aseguró haber sido drogada con un medicamento que ella no quería consumir y que la dejó anestesiada.

“La médico que tienen adentro te medica, te entregan ansiolíticos sin abrirlos frente a ti, estoy segura de que un día incluso me drogaron, les dije que no quería tomarme una pastilla y me dieron una, de repente yo veía doble estando encerrada en la suite”, dijo García y agregó que Lupillo la ayudó durante este momento.

LAS MEDIDAS QUE TOMARÁ THALÍ GARCÍA

Thalí García hizo un ultimátum en su en vivo y utilizó la oportunidad para hacer llegar a Telemundo que esta era la última oportunidad de la cadena para establecer un diálogo y dejar las amenazas legales atrás.

De lo contrario, la actriz aseguró que estaba dispuesta a contrademandar a la compañía y que tiene muchas pruebas de conversaciones, en las que ella y su esposo supuestamente han sido amenazados por diversos ejecutivos de la empresa.

LA RESPUESTA DE TELEMUNDO

Poco después de la declaración pública de Thalí García, Telemundo emitió un comunicado como respuesta: “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”.

Lo que me llama la atención es que no hayan negado las afirmaciones de Thalí García desde un principio, algo que suelen hacer las compañías en estos casos. Entonces, ¿todo lo que dice la actriz es cierto? Todavía no lo sé, pero los mantendré actualizados con nuevos detalles.