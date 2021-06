No cabe la menor duda de que Bárbara de Regil es considerada la ‘Reina del fitness’, no sólo por la espectacular figura que luce, sino por las rutinas de ejercicios que realiza y comparte en sus redes sociales. Debido a la gran popularidad que tiene la también influencer, decidió lanzar al mercado su propia proteína vegana, y aunque en un inicio tuvo buena aceptación, esta fue rápidamente criticada por un nutricionista.

A continuación, te contamos toda la polémica que se generó en base al producto, luego de que un especialista cuestionó su contenido y componentes, algo que desató la furia de la protagonista de “Rosario Tijeras”, quien no dudó en sus usar sus cuentas personales para ‘amenazarlo’ y retractarse.

LOVING IT, LA PROTEÍNA DE BÁRBARA DE REGIL QUE CUESTIONARON

Tras el lanzamiento de la proteína vegana Loving It, el experto en nutrición Aries Terrón llevó a analizarla y tras recibir los resultados los comentó, por lo que esperaba que la actriz recibiera las sugerencias para llevar su producto a un nivel de calidad. Esto no sucedió, pues fue duramente criticado por De Regil.

Ante el hostigamiento, el especialista indicó que el producto era “engañoso” y que por hacer ese comentario fue atacado diciendo que “parece que el tráfico de influencias en México llega a niveles que nunca me hubiera imaginado”, palabras que hicieron enojar más a la influencer.

Pero lo peor vino después cuando usuarios de las redes sociales y el Dr. Isaac Chávez Díaz, quien tiene miles de seguidores, defendieron al nutricionista y cuestionaron a Bárbara.

La actriz promocionando su proteína vegana. (Foto: Bárbara Regil / Instagram)

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL LABORATORIO?

Los análisis al producto están acreditados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Entidad Mexicana de Acreditación, por lo que los resultados son muy confiables.

Aminoácidos

Entre los cuestionamientos dijo que “agregar aminoácidos aislados a un suplemento de este tipo no es algo positivo, es algo negativo. A esta práctica se le conoce como aminospiking, que consiste en agregar aminoácidos para abaratar costos”.

Beneficios no reales

Respecto a los ingredientes refirió que el adaptógeno Panax Ginseng, que contiene Loving It, si bien tiene ciertos beneficios cognitivos, así como al sistema inmune, la cantidad que hay en su producto no es lo suficiente para tener un beneficio real en quienes lo consumen.

No es 100% vegana

En otro momento, manifestó que el uso de la vitamina D3 en la proteína, no debería estar ahí por no ser apto para veganos, pues proviene de una fuente animal.

Sabor

Tras probar el suplemento, Terrón dijo que tiene buen sabor y consistencia, pero en los ingredientes no había sido incluida la vainilla.

Inconsistencias

Contrario a lo que se muestra en el etiquetado, de acuerdo con los resultados, la proteína vegana contiene mucho más sodio y carbohidratos, y menos proteínas y calorías. Según el especialista, ingerir el alto contenido de sodio del producto daña la salud en quienes deben limitar su consumo.

Poca chía

Asimismo, la poca cantidad de chía en el suplemento alimenticio no tendría los resultados que promete.

BÁRBARA DE REGIL SE DEFENDIÓ

Tras los cuestionamientos, Bárbara de Regil continuó con la promoción de su producto asegurando que cumple todas las normas oficiales. Incluso en una de sus historias de Instagram habló de su imagen antes de consumir Loving it. “No existe nada más que esto [señalando su proteína]. Esto me ha ayudado a no hincharme, me da energía y me quita el antojo”, aseguró, al tiempo de insertar una tabla de un estudio de laboratorio de su suplemento.

En otro momento, la histrión señaló que ella y su hija adolescente consumen hace dos años su fórmula y que han obtenido buenos resultados. “Si quieres sentirte más segura consulta a tu doctor, enséñale los ingredientes y te va a decir: ‘Adelante mi amor’”.

PIDEN CANCELAR A BÁRBARA DE REGIL

Después de la polémica que se generó en base a la proteína vegana, Terrón señaló que sus cuentas de redes sociales iban a desaparecer por los ataques que estaba recibiendo por la influencer y otro grupo de personalidades, situación que indignó a la gente que comenzó a respaldar los análisis y cuestionar a la actriz.

“Sólo puedo decirles que desde hace tiempo estoy recibiendo un bombardeo masivo en mis redes y hostigamiento constante a nivel personal, y finalmente esta página fue afectada. Afortunadamente mi canal se mantiene intacto”, manifestó. Tras ello, los internautas pidieron “cancelar” a la reconocida histrión.

La influencer señala que también recurrió a especialistas para lanzar su producto. (Foto: Bárbara Regil / Instagram)

SUSPENDEN LA CUENTA DE INSTAGRAM DE LA PROTEÍNA

Luego de los cuestionamientos, la cuenta de Instagram de la proteína Loving It fue suspendida por unas horas. Ante ello, Bárbara de Regil salió a hablar sobre el tema.

A través de las stories de su cuenta personal y la cuenta de su proteína, que ya está reactivada, aseguró que toda la verdad saldrá a la luz.

“Ojalá todos tuviéramos más criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo sólo cuando nos consta o hay pruebas, y no sólo con suposiciones. Mi paz es que la verdad siempre sale a la luz”, publicó.