Una polémica que involucra a la influencer YosStop y YouTube se ha generado los últimos días, luego de que la joven acusó a la plataforma de videos de intimidarla y quitarle la libertad de expresión, calificándola como una de “las empresas más terribles y perturbadoras que hay”.

La razón que la llevó a hacer la denuncia fue porque YouTube ‘censuró’ sus canales: SomosDos, Los Yosscares y SoloYosSoy, además – según dijo en su cuenta de Instagram – de amenazarla con cerrar cualquier cuenta que abra.

A raíz de todo lo que ha surgido, te contamos cómo se inició este problema y por qué la youtuber Yoseline Hoffman decidió proceder de esa manera.

La joven asegura que YouTube se ha tomado las cosas solamente contra ella.(Foto: YosStop / Instagram)

¿CÓMO COMENZÓ LA POLÉMICA?

Todo comenzó cuando YosStop publicó un video llamado “Influencers vendidos”, en el que criticaba a los famosos que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral.

Luego de publicar dicho contenido, contó que recibió un correo de la empresa donde le indicaban que no cumplía con las políticas y, adicional a ello, que no podía crear otro canal.

“Es importante mencionar que desde hace varias semanas yo ya no gano nada de YouTube, no puedo monetizar mis videos porque me tiene castigada; y justo días después que me desmonetizaron, cambiaron sus políticas en donde dice que habrá más videos en YouTube”, indicó.

Asimismo, informó que tuvo una reunión telefónica con una persona de dicha plataforma, quien le pidió que nadie más estuviera con ella. “Quisiera confirmar si hay alguien más en esta llamada”, le consultaron. Todo quedó registrado en una grabación que aún o reveló por completo.

La influencer advirtió a sus colegas tener mucho cuidado con la plataforma de videos. (Foto: YosStop / Instagram)

LA DENUNCIA

Debido a que varias semanas, YosStop ya no obtiene ingresos por sus contenidos en dicha plataforma señaló: “Me tienen castigada y justo unos días después de que desmonetizaron, [ellos] cambiaron sus políticas donde dice que habrá más anuncios en YouTube, pero que los creadores no pueden ganar dinero con ello y básicamente a partir de este mes, ellos pueden lucrar con tu contenido y no pagarte absolutamente nada”.

Ante esta situación, la youtuber manifestó que está preparándose con un equipo legal para denunciar formalmente a la plataforma de videos, por lo que estaría recopilando todo lo necesario para ir contra este gigante.

“Es importante que sepan que me han robado, me han amenazado y están violando mis derechos humanos; así que por favor creadores, tengan mucho cuidado porque si me lo están haciendo a mí, el siguiente eres tú. En cuanto pueda platicarles todo, les prometo que lo voy a hacer”, aseveró.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ YOUTUBE?

Luego de que la joven aseguró que sus videos no violan ninguno de los lineamientos de YouTube ni nada referente al programa de socios y que sólo se han ido contra ella: “Me mandaron un correo donde dice que en 90 días van a evaluar si me pueden volver a monetizar mis canales. ¡Ah claro! Pero no sin antes recomendarme que continúe cargando contenido nuevo porque ellos están monetizando lo que yo suba”; el equipo de Comunicación de la plataforma de videos le respondió a través de Merca2.0, aunque no precisan qué infracciones cometió.

“Hemos suspendido indefinidamente la monetización en el canal de YosStoP por violar nuestras políticas de Responsabilidad de los Creadores. Aunque el canal de YosS tiene suspendida la monetización, no ha habido cambio en la forma en que puede conectar con su comunidad, teniendo acceso total a sus canales. Si vemos que el comportamiento dentro y fuera de la plataforma de los creadores puede dañar a nuestros usuarios, comunidad, colaboradores o al ecosistema, tomamos acción para proteger a nuestra comunidad”, fue el comunicado.