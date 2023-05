Una joven que radica en España se volvió viral al compartir lo sucedido en una reciente entrevista laboral. Aunque las cosas parecían ir a la perfección, y llegó a sentirse “campeona” durante la mayor parte del proceso, todo terminó de forma inesperada cuando le hicieron una pregunta que la enmudeció.

“Venía re bien. Yo como una campeona respondiendo todas las preguntas re bien. Todo risas. Dije: ‘ya está, contratadísima, mañana empiezo’”, dijo la usuaria Consu Navarro (@consunavarro), oriunda de Argentina, para comenzar su relato.

Sin embargo, fue sorprendida con una pregunta que la dejó en blanco. “Me dicen, ‘bueno, última pregunta: ¿cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?’”, recordó la estudiante de arquitectura.

Aunque intentó pensar en una respuesta rápida para el planteamiento, no supo cómo responder. “‘No, no importa’, me decían. ‘¿Cuántas caben?’. Me dije listo, chau, echame, no me contrates. Me fui sin decir nada”, se lamentó.

Los usuarios intentaron responder a la pregunta del entrevistador

El video de la joven se volvió viral y generó toda clase de reacciones entre los usuarios. Mientras que algunos intentaron hacer los cálculos para responder a la pregunta, otros se limitaron a decir que las empresas realizan este tipo de ejercicios para evaluar la reacción del entrevistado ante una situación inesperada.

“Podría responderlo fácilmente pero... ¿porque no lo respondemos con una canción? y ahí arrancas un musical”; “Le decías: ‘La respuesta está en tu corazón’”; “La respuesta es simple, entran una banda”; “Al irte le decías: ‘lo voy a investigar porque me interesa resolverlo’. eficaz siempre”; “No hay una respuesta, tienes que demostrar que puedes hacer ese razonamiento, describes que pasos seguirías, con que consideraciones”, escribieron las personas.

Algunos días después, Consu publicó un nuevo video asegurando que la empresa la había llamado para tener una nueva entrevista. Asegura que se puso a estudiar todo el día en Google para estar al tanto de las posibles preguntas que le podrían realizar.

