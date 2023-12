América vs. Atlético San Luis se enfrentan este sábado por el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Para este duelo, se ha confirmado que se disputará en el Estadio Estadio Azteca. ¿Te lo vas a perder? En los siguientes párrafos te contamos cómo llegaron ambos equipos hasta esta instancia, así como los horarios y canales de TV en donde podrás seguir el compromiso.

¿Cómo quedó el partido de ida del América vs. Atlético San Luis?

El América logró una victoria imponente en la semifinal de ida de la Liguilla MX contra el Atlético San Luis, dominando con un marcador final de 5-0 en el Estadio Alfonso Lastras. Diego Valdés y Julián Quiñones consiguieron un doblete cada uno, junto con Henry Martín, estableciendo una ventaja sólida en este crucial encuentro.

Las Águilas exhibieron un desempeño formidable, acercándose a la final y generando grandes expectativas para el próximo partido de vuelta en el Estadio Azteca el sábado 9 de diciembre.

El América tomó la delantera con un gol temprano de Valdés al minuto 4, seguido por un segundo tanto de Martín al 14′, ampliando su ventaja. A pesar de los intentos del San Luis, los esfuerzos defensivos del América prevalecieron y sellaron la victoria con goles adicionales de Valdés, Quiñones y una actuación constante en la segunda mitad, mostrando un dominio absoluto en el campo de juego.

¿A qué hora juegan América vs. Atlético San Luis?

El partido San Luis vs. América está programado para jugarse a partir de las 9:00 de la noche, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 24:00 horas.

¿En qué canales ver América vs. Atlético San Luis?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del partido, te informamos que podrás seguir el San Luis vs. América, en México, a través de la plataforma de streaming de Star Plus o por la señal de ESPN. Recuerda que en Depor te ofrecemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

América vs. San Luis: posibles alineaciones

América : L. Malagón; M. Layún, I. Lichnovsky, S. Cáceres, L. Fuentes; J. Dos Santos, Á. Fidalgo, A. Zendejas, J. Quiñones; D. Valdés, H. Martín.

: L. Malagón; M. Layún, I. Lichnovsky, S. Cáceres, L. Fuentes; J. Dos Santos, Á. Fidalgo, A. Zendejas, J. Quiñones; D. Valdés, H. Martín. San Luis: A. Sánchez; R. Chávez, J. Domínguez, U. Bilbao, J. Sanabria; J. Güémez, R. Dourado; J. Murillo, D. Villalpando, Vitinho; L. Bonatini.



