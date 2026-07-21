Cruz Azul se medirá contra Puebla por la segunda fecha del Apertura de la Liga MX este martes 21 de julio en el Estadio Banorte. Tras varios días de incertidumbre por conocer dónde la Máquina Cementera ejercerá su localía, confirmaron su regreso al recinto deportivo, una noticia que celebraron sus hinchas. El equipo de Joel Huiqui inició el campeonato con el pie derecho tras derrotar 3-2 a San Luis en calidad de visita. Mientras que La Franja se impuso 1-0 a Juárez gracias al tanto de Ignacio Maestro.

El compromiso se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. Cruz Azul se muestra como un equipo al que le gusta proponer y saben que de local es importante lograr el triunfo. Mientras que Puebla demostró un sistema ordenado. Para este duelo no podrán contar con Iker Moreno, quien fue expulsado ante Juárez.

Cruz Azul se mide ante Puebla en la jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Consulte la guía completa de horarios y canales de televisión online para ver la transmisión del encuentro en vivo. | Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Puebla?

El partido entre Cruz Azul y Puebla está pactado para empezar a las 19:00 horas en México. A continuación, revisa la lista de horarios del compromiso según tu país.

España: 3:00 horas (día siguiente)

Estados Unidos: 18:00 horas (Oeste), 19:00 horas (Montaña), 20:00 horas (Centro) y 21:00 horas (Este)

México: 19:00 horas

Guatemala: 19:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

Honduras: 19:00 horas

Nicaragua: 19:00 horas

Costa Rica: 19:00 horas

Panamá: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Puerto Rico: 21:00 horas

República Dominicana: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Puebla por la Liga MX?

La transmisión del partido de Cruz Azul vs. Puebla estará a cargo de los siguientes canales en México, tanto en señal abierta como de paga.

Canal 5 de Televisa (señal abierta)

TUDN (de paga)

ViX+ (de paga)

En Estados Unidos, sigue el compromiso mediante las plataformas de TUDN USA y ViX. Cruz Azul y Puebla llegan con la moral al tope tras ganar en su debut en el Apertura.

Cruz Azul vs. Puebla: Boletos:

Alto norte: $200

Alto sur: $200

Alto Lateral: $250

300 Preferente: $500

300 Cabecera: $500

300 Lateral: $650

100 Cabecera norte: $650

100 Cabecera sur: $650

100 Plus Norte: $800

100 Plus Sur: $800

200 Platea: $1000

100 Lateral: $1000

Córner Club: $1200

Locker Club: $1200

Palcas Club: $1600