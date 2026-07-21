Cruz Azul se medirá contra Puebla por la segunda fecha del Apertura de la Liga MX este martes 21 de julio en el Estadio Banorte. Tras varios días de incertidumbre por conocer dónde la Máquina Cementera ejercerá su localía, confirmaron su regreso al recinto deportivo, una noticia que celebraron sus hinchas. El equipo de Joel Huiqui inició el campeonato con el pie derecho tras derrotar 3-2 a San Luis en calidad de visita. Mientras que La Franja se impuso 1-0 a Juárez gracias al tanto de Ignacio Maestro.
El compromiso se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. Cruz Azul se muestra como un equipo al que le gusta proponer y saben que de local es importante lograr el triunfo. Mientras que Puebla demostró un sistema ordenado. Para este duelo no podrán contar con Iker Moreno, quien fue expulsado ante Juárez.
¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Puebla?
El partido entre Cruz Azul y Puebla está pactado para empezar a las 19:00 horas en México. A continuación, revisa la lista de horarios del compromiso según tu país.
- España: 3:00 horas (día siguiente)
- Estados Unidos: 18:00 horas (Oeste), 19:00 horas (Montaña), 20:00 horas (Centro) y 21:00 horas (Este)
- México: 19:00 horas
- Guatemala: 19:00 horas
- El Salvador: 19:00 horas
- Honduras: 19:00 horas
- Nicaragua: 19:00 horas
- Costa Rica: 19:00 horas
- Panamá: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Puerto Rico: 21:00 horas
- República Dominicana: 21:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
¿Dónde ver Cruz Azul vs. Puebla por la Liga MX?
La transmisión del partido de Cruz Azul vs. Puebla estará a cargo de los siguientes canales en México, tanto en señal abierta como de paga.
- Canal 5 de Televisa (señal abierta)
- TUDN (de paga)
- ViX+ (de paga)
En Estados Unidos, sigue el compromiso mediante las plataformas de TUDN USA y ViX. Cruz Azul y Puebla llegan con la moral al tope tras ganar en su debut en el Apertura.
Cruz Azul vs. Puebla: Boletos:
- Alto norte: $200
- Alto sur: $200
- Alto Lateral: $250
- 300 Preferente: $500
- 300 Cabecera: $500
- 300 Lateral: $650
- 100 Cabecera norte: $650
- 100 Cabecera sur: $650
- 100 Plus Norte: $800
- 100 Plus Sur: $800
- 200 Platea: $1000
- 100 Lateral: $1000
- Córner Club: $1200
- Locker Club: $1200
- Palcas Club: $1600