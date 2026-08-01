Puebla y Chivas Guadalajara abren la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un duelo en el que ambos buscan superar la mitad de la tabla general. El partido se disputa este viernes 31 de julio desde de las 7 pm Tiempo del Centro de CDMX / 9 pm ET / 6 pm PT en el Estadio Cuauhtémoc, donde La Franja tendrá su primera presentación como local del campeonato.

Los dos equipos llegan con tres puntos después de registrar una victoria y una derrota durante las primeras dos fechas. Puebla FC ocupa el noveno puesto por diferencia de goles, mientras que Club Deportivo Guadalajara aparece en la undécima posición. Una victoria permitiría al ganador llegar a seis unidades antes de la pausa que tendrá la Liga MX por la Leagues Cup.

Los Franjiazules comenzaron el torneo con un triunfo de 1-0 sobre FC Juárez, encuentro en el que Ignacio Maestro Puch marcó el único gol. En la jornada 2, el conjunto dirigido por Gerardo Espinoza visitó a Cruz Azul y llegó a colocarse en ventaja mediante un disparo de Fernando Monárrez, pero terminó perdiendo 2-1. Puebla ha marcado dos goles y recibido la misma cantidad en el inicio del Apertura 2026.

Guadalajara también inició el certamen con una derrota, luego de caer 2-0 frente a Toluca en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito respondió en la segunda fecha al vencer 1-0 a FC Juárez mediante un gol de Roberto Alvarado en los últimos minutos. El Rebaño Sagrado intentará conseguir su primer triunfo como visitante y enlazar victorias antes de detener su actividad en el torneo mexicano.

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, (MÉXICO), 31/07/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido de Puebla vs. Chivas por la tercera fecha del Apertura de la Liga MX que se realizará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. FOTO: Imagen creada por IA de Copilot.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Puebla?

El partido entre Cruz Azul y Puebla está pactado para empezar a las 19:00 horas en México. A continuación, revisa la lista de horarios del compromiso según tu país.

España: 3:00 horas (día siguiente)

Estados Unidos: 18:00 horas (Oeste), 19:00 horas (Montaña), 20:00 horas (Centro) y 21:00 horas (Este)

México: 19:00 horas

Guatemala: 19:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

Honduras: 19:00 horas

Nicaragua: 19:00 horas

Costa Rica: 19:00 horas

Panamá: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Puerto Rico: 21:00 horas

República Dominicana: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Puebla por la Liga MX?

La transmisión del partido de Cruz Azul vs. Puebla estará a cargo de los siguientes canales en México, tanto en señal abierta como de paga.

Azteca 7 (señal abierta)

FOX (de paga)

FOX One (de paga)

En Estados Unidos, sigue el compromiso mediante las plataformas de TUDN USA y ViX. Cruz Azul y Puebla llegan con la moral al tope tras ganar en su debut en el Apertura.

Cruz Azul vs. Puebla: Boletos:

Rampa Oriente: 315 pesos

Cabecera Sur: 360 pesos

Cabecera Norte: 425 pesos

Platea Oriente: 505 pesos

Platea Poniente: 780 pesos

Rampa Oriente: 350 pesos

Cabecera Sur: 395 pesos

Cabecera Norte: 470 pesos

Platea Oriente: 555 pesos

Platea Poniente: 860 pesos

Rampa Oriente: 385 pesos

Cabecera Sur: 435 pesos

Cabecera Norte: 515 pesos

Platea Oriente: 610 pesos

Platea Poniente: 945 pesos