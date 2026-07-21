Toluca y Pumas se medirán hoy martes 21 de julio por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez. Un compromiso atractivo donde ambos equipos llegan a la cita atravesando dos realidades distintas. Los Diablos Rojos ganaron a Chivas en el Akron, una cancha complicada, demostrando un gran funcionamiento. Mientras, el cuadro dirigido por Esteban Solari cayó en la Ciudad Universitaria por 3-0 y es colero.

Por ello, Pumas tiene la obligación de ganar en el Nemesio Diez para escalar posiciones y callar cuestionamientos de los hinchas. Pero la tarea no será sencilla; Toluca es un conjunto fuerte que sabe aprovechar los errores de su rival. Revisa los horarios y canales de TV para ver este emocionante compromiso.

Toluca recibe a Pumas UNAM en una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Revisa las opciones para seguir el partido en vivo por televisión abierta y plataformas digitales en México. | Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC

¿A qué hora juega Toluca vs. Pumas UNAM?

La transmisión del partido entre Toluca contra Pumas UNAM empezará a las 9:00 p.m. en México. A continuación te mostraremos la lista de los horarios del compromiso según tu país.

Estados Unidos: 20:00 horas (Oeste), 21:00 horas (Montaña), 21:00 horas (Centro) y 23:00 horas (Este)

México: 21:00 horas

Guatemala: 21:00 horas

El Salvador: 21:00 horas

Honduras: 21:00 horas

Nicaragua: 21:00 horas

Costa Rica: 21:00 horas

Panamá: 21:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Puerto Rico: 23:00 horas

República Dominicana: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (día siguiente)

Uruguay: 00:00 horas (día siguiente)

Paraguay: 00:00 horas (día siguiente)

¿Dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM EN VIVO por la Liga MX?

La transmisión de Toluca contra Pumas por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX estará a cargo de Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico y FOX One.

En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver EN VIVO el partido entre Toluca vs. Pumas por TUDN USA, TUDN App y ViX.

Posible alineación de Toluca vs. Pumas

Posible alineación de Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo; Franco Romero y Marcel Ruiz; Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega; Paulinho.

Posible alineación de Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo; Santiago Trigos y Pedro Vite; Stanley García, Sebastián Córdova y Juninho; Robert Morales.

Toluca vs. Pumas: Boletos

Tribuna Diablos N3: $550

Tribuna Diablos N2 y N1: $620

General N2: $770

General N1: $830

Preferente N2: $970

Preferente N1: $1,050

Escarlata Alta: $1,050

Plateas: $1,300

VID Eurus + VID Plus: $3,700

Toluca vs. Pumas: fecha, horario, canal TV y lugar

Partido: Toluca vs. Pumas UNAM

Fecha: Jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas (en México)

Sede: Estadio Nemesio Díez