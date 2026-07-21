Toluca y Pumas se medirán hoy martes 21 de julio por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez. Un compromiso atractivo donde ambos equipos llegan a la cita atravesando dos realidades distintas. Los Diablos Rojos ganaron a Chivas en el Akron, una cancha complicada, demostrando un gran funcionamiento. Mientras, el cuadro dirigido por Esteban Solari cayó en la Ciudad Universitaria por 3-0 y es colero.
Por ello, Pumas tiene la obligación de ganar en el Nemesio Diez para escalar posiciones y callar cuestionamientos de los hinchas. Pero la tarea no será sencilla; Toluca es un conjunto fuerte que sabe aprovechar los errores de su rival. Revisa los horarios y canales de TV para ver este emocionante compromiso.
¿A qué hora juega Toluca vs. Pumas UNAM?
La transmisión del partido entre Toluca contra Pumas UNAM empezará a las 9:00 p.m. en México. A continuación te mostraremos la lista de los horarios del compromiso según tu país.
- Estados Unidos: 20:00 horas (Oeste), 21:00 horas (Montaña), 21:00 horas (Centro) y 23:00 horas (Este)
- México: 21:00 horas
- Guatemala: 21:00 horas
- El Salvador: 21:00 horas
- Honduras: 21:00 horas
- Nicaragua: 21:00 horas
- Costa Rica: 21:00 horas
- Panamá: 21:00 horas
- Colombia: 22:00 horas
- Perú: 22:00 horas
- Ecuador: 22:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas
- Chile: 23:00 horas
- Bolivia: 23:00 horas
- Puerto Rico: 23:00 horas
- República Dominicana: 23:00 horas
- Argentina: 00:00 horas (día siguiente)
- Uruguay: 00:00 horas (día siguiente)
- Paraguay: 00:00 horas (día siguiente)
¿Dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM EN VIVO por la Liga MX?
La transmisión de Toluca contra Pumas por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX estará a cargo de Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico y FOX One.
En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver EN VIVO el partido entre Toluca vs. Pumas por TUDN USA, TUDN App y ViX.
Posible alineación de Toluca vs. Pumas
Posible alineación de Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo; Franco Romero y Marcel Ruiz; Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega; Paulinho.
Posible alineación de Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo; Santiago Trigos y Pedro Vite; Stanley García, Sebastián Córdova y Juninho; Robert Morales.
Toluca vs. Pumas: Boletos
- Tribuna Diablos N3: $550
- Tribuna Diablos N2 y N1: $620
- General N2: $770
- General N1: $830
- Preferente N2: $970
- Preferente N1: $1,050
- Escarlata Alta: $1,050
- Plateas: $1,300
- VID Eurus + VID Plus: $3,700
Toluca vs. Pumas: fecha, horario, canal TV y lugar
- Partido: Toluca vs. Pumas UNAM
- Fecha: Jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga MX
- Fecha: Martes 21 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas (en México)
- Sede: Estadio Nemesio Díez