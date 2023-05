Después de una excelente fase regular en el torneo Clausura 2023, que le permitió al América clasificar a los cuartos de final de la Liguilla MX, se esperaba que la directiva de las ‘Águilas’ le renovara el contrato al técnico Fernando Ortíz. Sin embargo, en las última horas, trascendió que el ‘Tano’ deberá cumplir una condición si quiere seguir en el ‘Nido’.

Como es de conocimiento, dirigir un equipo tan grande como es el América tiene un costo muy alto y pese a que el ‘Tano’ ha hecho un gran trabajo, la fase más importante del campeonato recién empieza. En esa línea, aquí no interesa que tan bien le haya ido al equipo si se va de forma prematura de la Liguilla y por eso, la directiva azulcrema decidió poner algunas condiciones para la renovación del estratega argentino.

Según información de Récord, el ‘Tano’ solo renovaría su vínculo con las Águilas de llegar a la final del Torneo Clausura 2023. En tanto, cuartos de final o las semifinales no serían suficiente para Santiago Baños y compañía, por lo que no llegar a la llave por el título, Ortíz no sería más director técnico del América.

Recordemos que a pesar de dejar muy buenas sensaciones en fase regular, América se le ha caído en las últimas dos veces en la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano. La eliminación ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca el semestre pasado en semifinales y la de Pumas hace poco más de un año dejaron tocado el proyecto del ‘Tano’.

Ahora, se espera que las ‘Águilas’ vuelen alto esta temporada en México y al ser de los calificados directos, tendrán más tiempo para definir su juego, entrenar estudiando a su posible rival y además, cerrar en el Estadio Azteca.

América hara homenaje a Henry Martín

Este miércoles, Henry Martín recibirá un homenaje en el Estadio Azteca por parte del América tras consagrarse como Campeón de goleo de la Liga MX. Esto se dará durante el partido amistoso entre las Águilas y Alebrijes de Oaxaca que se llevará acabo en el Coloso de Santa Úrsula a las 19:00 horas.

Los boletos tendrán un costo de 100 pesos. El ‘Yucateco’ rompió la sequía de un Campeón de goleo azulcrema, pues en el Nido no tenían uno desde hace 10 años con Christian ‘Chucho’ Benítez.

