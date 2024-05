Desde el Estadio Azteca, América vs. Chivas se verán las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en lo que será el duelo de vuelta por las semifinales de la Liga MX. El encuentro está programado para este 18 de mayo y dará inicio desde las 8:00 p.m. (hora México, 9:00 p.m. Perú), y será transmitido vía Canal 5 y TUDN para América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

América vs. Chivas se enfrentan en semifinales Liga MX (Vídeo: @ClubAmerica)

América vs. Chivas: posibles alineaciones

América : L. Malagon; I. Reyes, I. Lichnovsky, R. Juárez, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; J. Dilrosun, D. Valdés, A. Zendejas; H. Martín.

: L. Malagon; I. Reyes, I. Lichnovsky, R. Juárez, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; J. Dilrosun, D. Valdés, A. Zendejas; H. Martín. Chivas: J. Rangel; A. Mozo, G. Sepúlveda, J. Orozco, J. Castillo; R. Alvarado, V. Guzman, E. Gutiérrez, F. Beltran, P. Pérez; R. Marín.