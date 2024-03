En TV abierta y por la señal de TV Azteca, mira América vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 16 de marzo por la Jornada 12 del Clausura 2024. Se vivirá una nueva edición del Clásico Nacional y podrás vivirlo en el Canal 7 de Azteca Deportes, además de otras señales como TUDN y Canal 5 de Televisa. América vs. Chivas juegan este sábado 16 desde las 21:05 horas Centro de México y será un clásico de pronóstico reservado, luego de los dos enfrentamientos previos la última semana por la Concachampions. No te pierdas aquí en Depor el resumen con las incidencias y lo más destacado del juego.

América vs. Chivas por el Clásico Nacional: mira la transmisión por Liga MX 2024 (Video: @ClubaAmerica)