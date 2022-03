Michel Leaño, director técnico de Chivas, se prepara para lo que será una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas vs. América por la Jornada 10 de la Liga MX. El estratega es consciente de la rigurosidad con la que se juegan estos partidos y aclara que no existe algún favoritos entre los equipos que son referentes en el certamen. Además, señaló que no se confían del momento de América.

“En los Clásicos no hay favoritos, en los Clásicos hay que demostrar en la cancha, no hay que hablar tanto afuera. Es un partido aparte del torneo, la fiesta del futbol, dos grandes referentes y de ninguna manera llegaremos confiados por el momento de América”, dijo el estratega en entrevista con TUDN.

Leaño no se confía de los actuales problemas que tiene América y solo está mentalizado en ganar esta noche. Además, aclara que no van a esperar la propuesta de América en el partido y van a proponer su juego para quedarse con los tres puntos.

“Ellos deberán ocuparse de sus problemas como nosotros de los nuestros, seguramente ellos querrán salir de su momento en el partido y está en nosotros no solo impedir eso, sino catapultarnos”, agregó.

Por último, agradeció el apoyo de la hinchada y prometió también un partido dinámico con la finalidad de conseguir una victoria. Eso sí, agregó que el equipo se encuentra unido en la interna y esto lo reflejará en el campo de juego para beneficio del espectador.

“Vamos a ver a un grupo de guerreros por entregarse al máximo por jugar futbol, por hacer espectáculo, por hacerle mucho daño al América, por llevarnos el Clásico con toda la ilusión, ver a un equipo con mucho entusiasmo, un equipo muy unido, que estemos en cada momento del partido vibrando al máximo y el principal beneficiado va a ser el espectador”, refirió Leaño.

