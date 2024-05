El primer partido de las semifinales entre Monterrey vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2024 se llevará a cabo el jueves 16 de mayo en el Estadio BBVA. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. hora de México (10:00 p.m. hora de Perú) y será transmitido en América Latina a través de TUDN y ViX Premium. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

En sus recientes encuentros, el equipo Monterrey ha experimentado una serie de resultados fluctuantes. Aunque lograron un empate 1-1 frente a Tigres, sufrieron una derrota contra Columbus Crew con un marcador de 1-3. No obstante, recuperaron su ritmo en el siguiente enfrentamiento contra Necaxa, asegurando una ajustada victoria con un marcador final de 2-3.

Por otro lado, Cruz Azul ha mostrado una serie de resultados diversos en sus últimos partidos. Después de un empate 2-2 contra Pumas, aseguraron una victoria ajustada contra Toluca con un marcador de 0-1. Sin embargo, en su último partido contra Atlas, volvieron a empatar con un resultado final de 2-2.

¿En qué horarios se podrá ver el duelo de ida Monterrey vs. Cruz Azul?

El jueves 16 de mayo se llevará a cabo un emocionante encuentro entre Monterrey y Cruz Azul en el partido de ida. Aquellos interesados en presenciar este enfrentamiento deben tener en cuenta que los horarios pueden variar según el país donde se encuentren. En México y Venezuela, el partido comenzará a las 09:00 horas, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador será a las 10:00 horas. Por otro lado, en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el encuentro iniciará a las 11:00 horas, al igual que en Estados Unidos (hora de Washington D.C).

¿En qué canales ver Monterrey vs. Cruz Azul?

Los fanáticos pueden sintonizar el partido de vuelta del Clásico Regio a través de la señal gratuita de TUDN y ViX, así como en TV abierta por Canal 5 de Televisa. Estos canales ofrecerán la transmisión del encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla MX 2024. Sin embargo, se advierte a los espectadores que eviten buscarlo por Fútbol Libre TV, una señal pirata que puede no ofrecer una transmisión confiable del evento.

Historial Monterrey vs. Cruz Azul en Liga MX

A lo largo de su trayectoria, Monterrey y Cruz Azul se han enfrentado en cinco ocasiones, con Monterrey logrando tres victorias y Cruz Azul dos, una de las cuales fue en las etapas previas a la final. Durante el torneo Apertura 2018, Cruz Azul aseguró su lugar en las semifinales al vencer a Querétaro por 3-1, mientras que Monterrey avanzó al derrotar a Santos por 3-0.

A pesar de que Monterrey ganó el primer encuentro en el Estadio BBVA por 1-0, Cruz Azul igualó el marcador global en el Estadio Azteca, lo que le permitió avanzar debido a su mejor posición en la tabla.

En esta oportunidad, en las semifinales del Clausura 2024, Monterrey y Cruz Azul tendrán la ocasión de añadir un nuevo capítulo a su rivalidad, con el partido de ida programado en el Estadio BBVA y el de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Monterrey vs. Cruz Azul: alineaciones probables

Monterrey : E. Andrada; E. Aguirre, V. Guzmán, S. Vegas, G. Arteaga; L. Romo, J. Rodríguez, M. Meza, J. Gallardo; Canales y B. Vázquez.

: E. Andrada; E. Aguirre, V. Guzmán, S. Vegas, G. Arteaga; L. Romo, J. Rodríguez, M. Meza, J. Gallardo; Canales y B. Vázquez. Cruz Azul: K. Mier; W. Ditta, C. Salcedo, G. Piovi; C. Rodríguez; R. Huescas, C. Cándido, I. Rivero, L. Faravelli; C. Antuna, C. Rotondi.

