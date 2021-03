Víctor Manuel Vucetich es el actual entrenador del Chivas de Guadalajara de la Liga MX. A puertas del clásico frente al América por la Jornada 11 del torneo mexicano, el técnico habló sobre la principal meta de su equipo y cómo afrontarán el tan esperado encuentro.

Los fanáticos de Chivas consideran que una derrota sería dolorosa. Sin embargo, el Rebaño está a falta de puntos en la tabla de la Liga MX. Eso sí, Vucetich considera que su meta es mucho más grande que derrotar a su clásico rival.

’'Definitivamente no. Creo que ganar un partido de esa magnitud es una satisfacción personal e institucional, pero al final de cuentas los objetivos son calificar y buscar el campeonato, esos son los que se tienen dentro de la competencia con Chivas, independientemente que tenemos que ganar el Clásico contra el América y ante Atlas’', mencionó Vucetich.

Del mismo modo, el popular ‘Rey Midas’ está consciente que su equipo tiene muchas carencias a nivel futbolístico. Vucetich afirma que los errores defensivos en la temporada le han costado puntos importantes. Sin embargo, el técnico a segura que está disfrutando su actual situación en Chivas.

’'Es muy satisfactorio, he vivido los Cásicos de Monterrey, he estado en los dos lados en esa participación, estuve en América cuando era joven en mi inicio y debuté en Atlante, donde jugué varios clásicos, Cruz Azul, América, Pumas, eran Clásicos. Me ha tocado vivir, como técnico no había tenido la oportunidad de dirigir un Clásico de América ante Chivas, más en una Liguilla’', afirmó el técnico mexicano.

Asimismo, el entrenador de Chivas tuvo tiempo para referirse de Santiago Solari, actual técnico de América. ’'Diría en estos momentos que es un técnico joven, está en un proceso de maduración, que ha llevado poca participación con el Madrid, también en la Segunda División (de España), va aprendiendo. Tiene buenos ejemplos con el tío y el padre que son técnicos, así que tiene un gran soporte que le puede permitir una gran carrera’', mencionó Vucetich.

América se encuentra en el segundo lugar de la tabla del Guardianes Clausura 2021. El equipo del peruano Pedro Aquino tiene todo listo para una nueva edición del Clásico Nacional de la Liga MX. Ambos equipos llegan con todas sus piezas para el encuentro en el Estadio Akron.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player