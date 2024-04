Este sábado 27 de abril desde el Estadio Universitario, Tigres vs. Tijuana EN VIVO chocarán en la Jornada 17 del Clausura 2024 de la Liga MX. El conjunto local buscará un triunfo que le permita mantenerse en la zona de playoffs y con una victoria podría escalar como máximo hasta el tercer lugar, aunque solo si Cruz Azul y Monterrey pierden sus juegos, pues Toluca y América son inalcanzables para los felinos. Por su parte, Tijuana no cuenta con chances de clasificar al Play-In. Mira el partido de Tigres vs. Tijuana EN VIVO vía ViX Premium, único canal que pasará el encuentro.

Tigres vs. Tijuana EN VIVO: transmisión del partido por el Clausura 2024 de Liga MX (Video: Tigres)