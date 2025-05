¡Partidazo! América vs. Cruz Azul se enfrentan este domingo 18 de mayo, por las semifinales de la Liga MX 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, y está programado para las 8:15 p.m. (hora local) con la transmisión del partido a cargo de las señales de TUDN y Canal 5 en México, sumado a VIX en versión premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 9:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 10:15 p.m. No te pierdas ningún detalle e incidencias en Depor.

Semifinal 2 del Clausura mexicano.