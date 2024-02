En el Estadio Azteca, América vs. Cruz Azul juegan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la jornada 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Consulta los canales de TV y horarios del ‘Clásico Joven’ aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de las ‘Águilas’, arrancará a las 9:00 de la noche (hora local - 10:00 pm en Perú) e irá por la transmisión de Canal 5 (Televisa), Afizzionados, TUDN y ViX Premium en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias, en Depor.

América vs. Cruz Azul se enfrentan por el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX (Video: @ClubAmerica / X).

América vs. Cruz Azul: alineaciones probables

América : Luis Malagón; Cristian Calderón, Ramón Del Castillo, Igor Lichnovsky, Israel Reyes; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez, Julián Quiñones, Alejandro Zendejas; y Henry Martín. Entrenador : André Jardine.

: Luis Malagón; Cristian Calderón, Ramón Del Castillo, Igor Lichnovsky, Israel Reyes; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez, Julián Quiñones, Alejandro Zendejas; y Henry Martín. : André Jardine. Cruz Azul: Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Carlos Salcedo; Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Rodrigo Huescas; Alexis Gutiérrez, Uriel Antuna; y Ángel Sepúlveda. Entrenador: Martín Anselmi.