América y Juárez se miden este miércoles 18 de agosto en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Las ‘Águilas’ no piensan despegarse del liderato, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, vía TUDN, ESPN y Azteca 7.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de América y Juárez.

América defenderá el liderato del torneo Apertura cuando visite a los ‘Bravos’ para su duelo por la quinta jornada programada a media semana. Las ‘Águilas’ volvieron a ser efectivas en el triunfo de 1-0 sobre Atlas para apoderarse de la cima con 10 puntos tras hilvanar su tercer triunfo, racha que buscarán extender el miércoles por la noche. Juárez está en el otro lado de la moneda, sin cosechar una victoria bajo las órdenes de Ricardo “Tuca” Ferretti.

¿A qué hora juegan América vs. Juárez?

Perú – 9:00 p.m.

– 9:00 p.m. Colombia – 9:00 p.m.

Ecuador – 9:00 p.m.

– 9:00 p.m. México – 9:00 p.m.

Chile – 10:00 p.m.

– 10:00 p.m. Paraguay – 10:00 p.m.

Venezuela – 10:00 p.m.

– 10:00 p.m. Bolivia – 10:00 p.m.

Argentina – 11:00 p.m.

– 11:00 p.m. Uruguay –11:00 p.m.

Brasil – 11:00 p.m.

– 11:00 p.m. España – 4:00 a.m. (19 de agosto)

América se sobrepuso a la adversidad de quedarse con 10 elementos de visita ante los rojinegros, pero solventó el duelo para que el timonel argentino Santiago Solari siga acumulando muy buenos dividendos después de 27 partidos, de los que ha ganado 18, empatado cuatro y perdido solo cinco desde su arribo a Coapa.

“Jugamos muy bien con 11 y muy bien cuando nos quedamos con 10; pudimos llevarnos un resultado más amplio”, dijo Solari sobre el desempeño de su equipo tras la victoria ante Atlas. “Han sido unas fieras hoy. Han corrido y han mostrado un carácter fenomenal”, agregó.

Así como América viene en un franco paso ascendente, el campeón Cruz Azul también da claras señales de estar subiendo su nivel después de quitarle el invicto a Toluca con una sonora goleada de 4-0 para celebrar su segundo triunfo consecutivo.

Mientras América y Cruz Azul toman vuelo en esta primera parte del campeonato, Pumas y Chivas deben reaccionar si aspiran a clasificar de forma directa a la liguilla. Los universitarios son uno de cinco equipos que no han festejado un triunfo y que cuentan con la más raquítica de las ofensivas con apenas un gol.

Chivas van a su estadio después de hilvanar un par de empates que lo tienen a media tabla. Recibirán a León, uno de los equipos más enrrachados junto con América después de facturar victorias en sus más recientes tres jornadas para ser tercero de la clasificación.

La fecha también contempla los choques del martes entre Toluca y Mazatlán, Tigres vs. Querétaro y Puebla vs. Tijuana. El miércoles se disputará el Santos vs. Atlas, quedando pendiente hasta el 3 de noviembre el Pachuca vs. Atlético de San Luis.