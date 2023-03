Sigue el partido de América vs. Pachuca EN VIVO este sábado 4 de marzo por la jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga MX. Las ‘Águilas’ quieren hacerse fuertes en casa, donde aún no conocen derrotas, pero donde tienen un saldo de 2 victorias y 2 empates, por lo que aún están en deuda ante su gente. Para este juego, el equipo capitalino ha puesto promoción de boletos y aquí también te contaremos todos los detalles, no solo de los tickets, sino también de los canales y horarios para ver la transmisión de este duelo del fútbol local.

¿A qué hora juega América vs. Pachuca este sábado?

El partido de América vs. Pachuca no será en el horario estelar, pues se jugará a partir de las 19:05 horas del Centro de México. Este será el segundo encuentro que se viva en la jornada del sábado, un día recargado de fútbol local para los mexicanos. Revisa aquí también cuáles son los canales donde pasarán el partido.

¿En qué canal transmiten América vs. Pachuca EN VIVO?

Como viene siendo costumbre en todos los partidos que juega el América de local, la señal abierta de transmisión para este partido será la del Canal 5 de Televisa, mientras que por TV de paga puedes seguirlo a través de TUDN. Recuerda también que si quieres ver la transmisión online del partido puedes hacerlo vía ViX+, que transmite todos los partidos de las ‘Águilas’ cuando juegan en casa.

América vs. Pachuca: posibles alineaciones

América: Jiménez; S. Reyes, Araujo, I. Reyes, Layún; Fidalgo, Sánchez, Suárez; Rodríguez, Valdés y Martin.

Pachuca: Ustari; Isais, Cabral, Castillo, K. Álvarez; López, Chávez, Sánchez; Hurtado, Luna y De La Rosa.

Así llega América al juego ante Pachuca

Aún siendo el único equipo que no conoce de derrotas en el campeonato, América es un conjunto repleto de empates. En 9 partidos jugados suman 4 victorias y 5 empates, lo que han hecho que jornada a jornada se mantengan entre el cuarto y quinto lugar de la Liga MX. Actualmente vienen con 17 puntos en la quinta posición y en la última fecha igualaron como visitantes contra Atlas, en un encuentro que lo iban ganando 0-2 y pudieron ser 3 puntos vitales en la lucha por el primer lugar. Eso sí, para el juego ante Pachuca contarán con todos sus jugadores titulares, para buscar los 3 puntos en casa.

