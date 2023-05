Un juego que podría servir para revalidar su condición de candidato al título de Liga MX para el América vs. San Luis cuando choquen este miércoles 10 de mayo EN VIVO desde el estadio Alfonso Lastras Ramírez. Las ‘Águilas’ quieren quitarse la espina de haberse quedado cerca de la final del campeonato, pues han clasificado a cuartos de final en todos los torneos desde su último título (Apertura 2018), incluyendo una final en el camino (Apertura 2019 vs. Monterrey). Revisa cuáles son los horarios, canales de transmisión y posibles alineaciones para este partido ante Atlético San Luis y no te pierdas todas las incidencias aquí en Depor.

¿A qué hora juegan América vs. San Luis?

El juego entre América vs. San Luis es el último de la jornada del miércoles en estos duelos de ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2023. Por ello, el encuentro empezará desde las 21:10 horas. Este es el horario prime para los partidos de la Liga MX y uno en el que los hinchas del América están bastante acostumbrados de ver a su equipo, especialmente por las jornadas de los sábados.

¿En qué canal ver América vs. San Luis?

Este encuentro a diferencia de muchos otros del campeonato local, no será transmitido por varias señales de TV. Para ver el juego de América vs. San Luis debes sintonizar ESPN, que será la única cadena encargada de pasar el encuentro. ¿Por qué razón? Esto es debido a que este canal tiene los derechos de transmisión del Atlético San Luis cuando juega de local. Revisa tu teleoperador para que puedas saber en qué número de canal sintonizarlo.

América vs. San Luis: posibles alineaciones

América: Luis Malagón; Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Miguel Layún; Álvaro Fidalgo, Pedro Aquino, Richard Sánchez; Brian Rodríguez, Henry Martín y Alejandro Zendejas. Entrenador: Fernando Ortiz.

Luis Malagón; Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Miguel Layún; Álvaro Fidalgo, Pedro Aquino, Richard Sánchez; Brian Rodríguez, Henry Martín y Alejandro Zendejas. Entrenador: Fernando Ortiz. San Luis: Andrés Sánchez; Juan Sanabria, Unai Bilbao, José García, Ricardo Chávez; Javier Güémez, Rodrigo Dourado, Jhon Murillo, Dieter Villalpando, Vitinho y Léo Bonatini. Entrenador: André Jardine.

América vs. San Luis: así llegan a la Liguilla MX

Para nadie es una sorpresa que el América haya quedado entre los 4 mejores el Clausura 2023 de Liga MX. Pese a que tuvieron un arranque de torneo lleno de empates que lo mantuvieron por varias jornadas a mitad de tabla, la jerarquía del equipo, su capacidad goleadora y un Henry Martin enchufado de inicio a fin, le permitieron a las ‘Águilas’ pelear entre las posiciones 2 a 4 por varias jornadas, hasta que finalmente se afianzaron en la segunda posición. Si algo ha caracterizado al equipo de la capital es su jerarquía en partidos claves: ganó el clásico ante Chivas, el clásico ante Cruz Azul, de visita ante Tigres y de local ante Monterrey.

Por su parte, Atlético San Luis dio el gran golpe en el Repechaje MX cuando venció a León 1-3 como visitante. Este resultado fue más que sorpresivo, pues León apenas había perdido dos partidos de local (ante Pachuca en la fecha 5 y ante Chivas en la 15), mientras que San Luis tan solo ganó 5 partidos en el Clausura 2023 y tan solo uno había sido de visita (ante Necaxa en la fecha 1 por 2-3). El antecedente del Clausura contra el América no le juega a su favor, pues perdieron 1-3 en la jornada 7, pero bien sabemos que estas instancias del fútbol mexicano son bastantes sorpresivas.