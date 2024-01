¡Las Águilas inician la defensa de su corona! Lejos del nido en Ciudad de México, América vs. Tijuana se verán las caras este sábado 13 de enero en Baja California, cuando ‘Xolos’ sea local en el Estadio Caliente por la Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX. El conjunto de André Jardine no contará con varios de sus habituales titulares, que se quedarán en Ciudad de México continuando con la pretemporada y disputando un juego amistoso, mientras que el equipo local saldrá con su mejor once para buscar los 3 puntos que le permitan arrancar con el pie derecho el campeonato. Aquí te contamos los horarios y canales para que puedas ver el juego de América vs. Tijuana.

¿A qué hora juega América vs. Tijuana por el Clausura 2024?

La transmisión del partido entre América vs. Tijuana va desde las 9:00 p.m. horario del Centro de México o 7:00 p.m. horario en Baja California , donde los ‘Xolos’ son locales ante las ‘Águilas’ en este primer encuentro del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Cabe destacar que este es el último encuentro que se llevará a cabo en la jornada del día sábado.

¿En qué canales ver América vs. Tijuana por el Clausura 2024?

Cabe destacar que este partido no será transmitido en TV abierta. Al ser Tijuana el local ante América, el juego estará a cargo de Fox Sports y Fox Sports Premium , siendo estas las únicas alternativas para ver el juego de la Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX.

Posibles alineaciones de América vs. Tijuana

América: Óscar Jiménez; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Luis Fuentes; Ríchard Sánchez, Brian Rodríguez; Leo Suárez, Jonathan Rodríguez y tres por definir, posiblemente Sub-23.

¿Por qué el América no jugará con titulares ante Tijuana?

Un caso peculiar va a ocurrir con el América este fin de semana que se va a llevar a cabo la Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX. El vigente campeón no contará con gran parte de sus habituales titulares ante Tijuana, debido a que se ha llevado muy poca preparación en esta pretemporada y varios de ellos se han quedado en Coapa para disputar un amistoso contra un equipo de la Liga de Expansión, Leones Negros, el mismo sábado 13 de enero que debutan en la Liga MX.

El amistoso es en la Ciudad de México y los que no viajan a Tijuana son: Henry Martín, Julián Quiñones, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres y Jonathan Dos Santos. Bajas sensibles para el actual campeón, que de igual forma buscará arrancar con el pie derecho en este torneo.

Historial América vs. Tijuana en Liga MX

En torneos cortos, Tijuana y América se han visto en un total de 13 ocasiones cuando los ‘Xolos’ han sido locales en el Estadio Caliente. De estos 13 enfrentamientos, 5 han terminado en victoria para el local, con 4 empates y 4 victorias de las ‘Águilas’. La última vez que se vieron las caras en Tijuana fue con victoria para el local por 2-0 en el Apertura 2022 el pasado 23 de julio. Cabe destacar que en la estadística global, contando también los juegos en los que América ha sido local, son 27 enfrentamientos con un total de 15 victorias para las ‘Águilas’ con apenas 6 del Tijuana, lo que significa que solo en casa se hacen fuertes los ‘Xolos’.

