Atlas vs. Chivas se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de la Liga MX 2022 en el Torneo Clausura. El choque se jugará desde las 6:00 p.m. este domingo 15 de mayo en el Estadio Jalisco. El equipo de Atlas parte con ventaja por el 2-1 del partido de ida. Sigue el choque a través de las señales de TUDN, Afizzionados, Las Estrellas y Azteca 7. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

Atlas lo volvió a hacer, el equipo demostró porque tanto en el Apertura como ahora en el Clausura ha sido el conjunto con mejor rendimiento defensivo. Enfrentó este clásico Tapatío con un rival en ascenso, pero supo domarlo y lo terminó hiriendo de gravedad con marcador de 1-2.

Atlas cerró bien la fase de clasificación con tres juegos sin registrar derrotas y ahora inicia su participación en los cuartos de final con un triunfo de visitante y que lo deja con una clara ventaja de cara a la vuelta.

El haber estado unos días sin competencia tenía preocupado a Diego Cocca, dado que su rival tuvo que disputar el repechaje y las cargas de trabajo eran distintas en ambos casos, al final, se impuso la ecuanimidad y el orden defensivo ante el espíritu combativo de su rival.

Atlas vs. Chivas: horarios en el mundo

Perú – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (16 de mayo)

El panorama para el juego de vuelta es simple, la victoria o el empate les da la clasificación a semifinales, incluso la derrota por un gol de diferencia, le permitirá a los de Jalisco acceder a las semifinales al estar mejor ubicados en la tabla.

La única manera que Atlas quede fuera de esta ronda es que termine con una derrota por dos o más goles de diferencia, algo que no es tan factible, dado que los rojinegros solo le permitieron dos goles en un mismo partido a tres equipos durante la fase de clasificación. Chivas escogió un mal momento para abandonar su racha positiva, luego de estar en el cielo con cinco victorias en fila, que lo ponían con grandes posibilidades para este juego de ida, el rebaño aterrizó en su casa, de una manera brusca.

Estos son los juegos que no se pueden perdonar, no solo es la disputa del boleto a la semifinal, es un enfrentamiento ante uno de los oponentes con mayor rivalidad en el torneo. Son esos duelos en que la afición desea la victoria ante cualquier circunstancia.

Al final los cuatro juegos de la fase regular y la goleada ante Pumas no servirán de nada si el equipo de Ricardo Cadena no endereza la situación ante un rival que no es tan sencillo anotarle. Chivas necesita más tranquilidad frente al marco, tuvo para liquidar al Atlas, a los 40 segundos del juego tuvo un cara a cara con el portero rojinegro y no lograron definirla, esto hubiese cambiado en mucho el accionar.

Para poder acceder a la ronda de semifinales los de Guadalajara necesitarán una victoria por 0-2 o un marcador que tenga dos o más goles de diferencia a su favor. En la fase regular solo Tijuana (0-2) Mazatlán (1-2) y Toluca (4-2) consiguieron anotar dos goles al Atlas, aunque solo Toluca no logró conseguir la victoria.

Atlas vs. Chivas: posibles alineaciones

Chivas: Jimenez; Cisneros, Sepulveda, Mier, Orozco, Calderon; Beltran, Torres, Pérez; Alvarado y Vega.

Atlas: Vargas; Abella, Aguilera, Nervo, Reyes, Chala; Zaldivar, Rocha, Márquez; Quiñones y Furch.

Atlas vs. Chivas: ¿dónde jugarán?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.