La llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona, en el próximo mercado de fichajes de verano, está cada vez más cerca de hacerse realidad. Según prensa alemana, el delantero polaco le ha comunicado a la plana mayor del Bayern Munich que no acepta la oferta de renovación de contrato más allá del 30 de junio y su decisión ha surtido efecto. Y es que en lugar de entrar en conflictos con el jugador, el campeón de la Bundesliga prefiere empezar a negociar ya con el club azulgrana la venta del delantero polaco con pasado en el Lech Poznan y Borussia Dortmund, informa el portal Sport1 este sábado.

Tal como apunta la citada fuente, en el Bayern quieren resolver cuanto antes el futuro de Lewandowski. Han comprendido muy bien la voluntad del futbolista de 33 años, por lo que lo mejor para las partes involucradas es que deje el equipo en el mercado estival, que está a unas semanas de abrirse.

Así las cosas, el club de la Bundesliga le ha pedido al FC Barcelona a través del representante que presente su primera oferta formal por el ariete polaco. Los alemanes al menos quieren ganar una importante cantidad de dinero con su venta, aunque en el Camp Nou no están dispuestos a perder la cabeza por ‘Lewa’.

En un inicio, el Bayern se planteó vender al exgoleador del Borussia Dortmund por 50 millones de euros. Sin embargo, conscientes de la alicaída economía de los catalanes, unos 35 a 40 ‘kilos’ abrirían la puerta al centrodelantero, algo que ya hizo el último viernes el entrenador Julian Nagelsmann.

“No soy la persona indicada para imponer vetos. Una máxima importante de mi trabajo como entrenador es: no te des demasiada importancia”, dijo Nagelsmann en la conferencia de prensa. Las decisiones, agregó, siempre se toman en conjunto entre el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, el director deportivo, Hasan ‘Brazzo’ Salihamidzic, y el entrenador.

“Siempre hay una comunicación entre Oliver Kahn, Brazzo y yo para decidir ciertas cosa. Nunca me pronunciaré públicamente a favor o en contra de algo como si mi palabra fuera la ley. Para eso no tengo la suficiente importancia y eso debe seguir siendo así”, dijo.

Nagelsmann dijo que sabe lo que está pensando Lewandowski, que tiene una comunicación permanente con él y no solo por la situación actual, pero dijo que no iba a revelar nada más al respecto como no lo hacía sobre el contenido de sus conversaciones con jugadores.

“Nunca hablo de cosas que trató confidencialmente con los jugadores. Cualquier cosa se la tenéis que preguntar a Robert”, agregó sobre el jugador que cumple 34 años en agosto y está en el Bayern desde 2014.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO