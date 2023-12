Atlético San Luis vs. América se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este miércoles 6 de diciembre por una jornada más de la Liga MX 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo arrancará a las 9:00 de la noche en México (10:00 p.m. Perú) e irá por la transmisión gratis de ESPN y Star Plus para territorio mexicano. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Atlético San Luis vs. América se enfrentan por la Liga MX (Vídeo: @AtletideSanLuis)

¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs. América?

El partido entre Atlético San Luis vs. América está programado para empezar a partir de las 9:00 de la noche en México, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Perú, por ejemplo, el duelo arrancará a las 10:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se prevé que inicie a las 12:00.

¿Dónde y cómo ver Atlético San Luis vs. América?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Atlético San Luis vs. América en México a través de las señales de ESPN y Star Plus.

Últimos 5 partidos de Atlético San Luis

FECHA LOCAL VS. VISITA 2/12 Monterrey 1-1 Atlético San Luis 29/11 Atlético San Luis 1-0 Monterrey 23/11 Atlético San Luis 3-2 León 11/11 Atlético San Luis 0-2 Santos 4/11 Tigres 2-2 Atlético San Luis

Últimos 5 partidos de América

FECHA LOCAL VS. VISITA 1/11 Atlético San Luis 0-1 América 4/11 América 3-0 Tijuana 11/11 Tigres 0-0 América 29/11 León 2-2 América 2/12 América 2-0 León

Apuestas del Atlético San Luis vs. América

PARTIDO 1 X 2 Atlético San Luis vs. América +270 +275 -110

Atlético San Luis vs. América: posibles alineaciones

Atlético San Luis: A. Sánchez; J. Sanabria, J. Domínguez, U. Bilbao, R. Chávez; R. Dourado, J. Güémez, D. Villalpando; Vitinho, L. Bonatini, J. Murillo.

A. Sánchez; J. Sanabria, J. Domínguez, U. Bilbao, R. Chávez; R. Dourado, J. Güémez, D. Villalpando; Vitinho, L. Bonatini, J. Murillo. América: L. Malagón; K. Álvarez, I. Reyes, S. Cáceres, S. Reyes; R. Sánchez, J. Dos Santos, Á. Fidalgo; J. Rodríguez, A. Zendejas y H. Martin.

SOBRE EL AUTOR Augusto De la Fuente Periodista egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con 6 años de experiencia trabajando en redacción web.