¡Para salir del fondo! Atlético San Luis vs. Juárez se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 14 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Este encuentro será crucial para los ‘Bravos’, quienes buscan salir de la zona baja de la tabla. Sin embargo, San Luis también aspira a obtener la victoria para alejarse por completo de la parte inferior del torneo. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora local - 8:00 p.m. en Perú) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina.Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Atlético San Luis vs. Juárez por la fecha 14 de la Liga MX. (Vídeo: @AtletideSanLuis).





Atlético San Luis vs. Juárez: posibles alineaciones

A. Sánchez; J. Castro, U. Bilbao, J. Domínguez, A. Cruz; J. Güémez, R. Dourado; Vitinho, I. Moreno, J. Sanabria; F. Boli. Juárez: Díaz, Castillo, Ortega, Campillo, Orquin, Villalpando, Torres, Da Silva, Hurtado, Venegas y Santos.