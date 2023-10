Atlético San Luis vs. Necaxa dispuatarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Este duelo es vital para Necaxa, que se encuentra en el último lugar, de igual importnaica para Atlético San Luis si buca seguir aumentando y pelear la punta. El partido comenzará a las 6:00 de la tarde, hora de México (7:00 p.m. en Perú), y será transmitido de manera gratuita a través de ESPN, STAR Plus, TUDN y Fútbol Libre para América Latina. Es necesario recalcar que no recomendamos buscar señales piratas como Fútbol Libre TV. En Depor.com te brindaremos todos los detalles del encuentro, como los los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias de la liga mexicana. ¡No te lo pierdas!

Atlético San Luis vs. Necaxa vía ESPN: revisa el horario y dónde ver transmisión de la Liga MX. (Vídeo: @AtletideSanLuis).

Atlético San Luis vs. Necaxa: alineaciones posibles

Atlético San Luis: D. Urtiaga; M. Klimowicz, J. Silva, U. Bilbao, R. Chávez; J. Sanabria, R. Dourado, J. Güémez, D. Villalpando; J. Murillo, L. Bonatini.

D. Urtiaga; M. Klimowicz, J. Silva, U. Bilbao, R. Chávez; J. Sanabria, R. Dourado, J. Güémez, D. Villalpando; J. Murillo, L. Bonatini. Necaxa: R. Gudino; M. Martinez, A. Peña, A. Montes, J. Cortés; B. Garnica, F. Arce, A. Andrade, H. Jurado; R. Monreal, F. Batista.