Atlético San Luis vs. Santos Laguna (EN VIVO | EN DIRECTO) se ven las caras por la Jornada 17 de la Liga MX desde el Estadio Alfonso Lastres Ramírez este domingo 01 de mayo en México. Ambos buscan asegurar su boleto en el repechaje del Torneo Clausura 2022 por la Liga MX. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y Star Plus. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

El equipo de San Luis se ha preparado este 2022 para hacer una campaña decente en el torneo mexicano. Para seguir por ese camino necesita más triunfos y buenos resultados. Aquí vemos como llega el conjunto a este partido. San Luis viene de jugar de local contra el equipo de Pumas UNAM y el resultado que consiguió fue el que esperaba la hinchada y el cuerpo técnico, porque venció 2-0 al cuadro felino de la capital.

San Luis ha disputado 17 partidos fuera de casa esta temporada y ha ganado un total de 5. También empató 6 y perdió 6. Marcó 20 goles y recibió 21. En cuatro partidos logró mantener el arco en cero, pero en seis encuentros no fue capaz de marcar. Su mejor triunfo de visita fue 3-1 y su peor derrota 2-0.

Atlético San Luis vs. Santos Laguna: horarios en el mundo

Perú, México, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

El equipo de Santos Laguna siempre está llamado a ser uno de los protagonistas del torneo local en México. Hace buenas contrataciones del extranjero, tiene una hinchada importante e historia en el torneo. Sin embargo, no llega en su mejor forma al partido porque la fecha pasada fue visitante contra el Mazatlán, uno de los peores equipos de la Liga, y perdió 1-0. Un resultado desilusionante para la hinchada.

Esta temporada en la Liga MX 2022, el equipo de Santos Laguna ha disputado 17 partidos fuera de casa, de los cuales ganó 4, empató 5 y perdió 8. En estos partidos anotó un total de 20 goles y recibió 21. Su mejor triunfo fue 3-0.Como local el equipo de Santos Laguna ha jugado 18 partidos, de los cuales ganó 7, empató 8 y perdió 3. En estos duelos sumó un total de 28 goles y recibió 20. Su mejor triunfo fue 4-0.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 20 de noviembre del 2021 por la Liga MX. Esta vez el equipo local fue el Santos Laguna, que no tuvo problemas para aprovechar su localía y ganar el duelo 2-0. Sin embargo, la última vez que jugaron en San Luis fue el 18 de febrero del 2021 y el encuentro fue ganado 1-0 por el cuadro local. Ese es el resultado que San Luis quiere repetir.

Atlético San Luis vs. Santos Laguna: probables alineaciones

Atlético de San Luis: Marcelo Barovero, Ramón Juárez, Luis Fernando León, Unai Bilbao, Efraín Orona, Andrés Iniestra, Javier Guemez, Juan Manuel Sarabia, Jhon Murillo, Rubens Sambueza, Germán Berterame.

Santos Laguna: Carlos Acevedo, Carlos Orrantia, Félix Torres, Matheus Dória, David Andrade, Diego Medina, Fernando Gorriarán, Leonardo Suárez, Jordán Carrillo, Eduardo Aguirre, Harold Preciado.

Atlético San Luis vs. Santos Laguna: ¿dónde jugarán?

