Este jueves 21 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario peruano), Cruz Azul vs. Pumas chocaron por la Liga MX 2026, en la final de ida del Torneo Clausura. ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de TUDN, además de Canal 5 y ViX Premium, si tienes un servicio de paga activo. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Banorte (Ciudad de México) fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España y una hora menos en México.

Por la final de ida del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul vs. Pumas se enfrentan con la transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium. (Video: Cruz Azul)