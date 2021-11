No se lo esperaban. Tal y como sucedió con Matías Almeyda, Tomás Boy y Luis Fernando Tena, el ‘Rey Midas’, Víctor Manuel Vucetich, fue despedido de las Chivas de Guadalajara con una ‘liquidación pendiente’, ya que a dos meses de haber sido despachado por Ricardo Peláez y Amaury Vergara, el ex DT del ‘Rebaño Sagrado’ aún no ha podido cobrar su dinero, ya que le restaba casi un año de contrato.

El estratega tuvo la posibilidad de irse en el verano sin cobrar ni un solo peso; sin embargo, la directiva decidió confiar en su proyecto y renovó su vínculo por una temporada más, despidiéndolo abruptamente a mitad de torneo y a unos días de disputar el ‘Clásico’ contra el Club América.

Como bien sabemos, la decisión vino desde arriba y no solo fue tomada por Ricardo Peláez, a quien le habrían encargado negociar una ‘rebaja’ en la liquidación de Vucetich, pero el DT ‘no perdonó' la afrenta y se negó sin dar vuelta atrás.

Según la información revelada en la columna Sancadilla del diario Reforma, Peláez le pidió personalmente a Vucetich aceptar una cantidad más baja de lo que debía de recibir por lo que restaba de su contrato, pero el ‘Rey Midas’ se negó, refiriéndose que su despido era injustificado, refiriéndose a que sentía que el club tenía la obligación moral de reducir la cifra.

Asimismo, la fuente citada indica que esta respuesta se dio a causa de que ‘Vuce’ consideró que el equipo estaba comenzando a reapuntar en el Torneo Apertura 2021, logrando meterse a zona de clasificación, por lo que afirmó que su salida fue injusta.

Con solo 3 meses y medio de contrato cumplido, Chivas tendrá que indemnizar los 8,5 meses y medio restantes, con una cifra de 1,275,000 dólares, poco más de 26 millones de pesos, ya que el técnico tenía contrato por 1,8 millones de dólares anuales.





