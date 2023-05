En el Estadio Azteca, Chivas vs. América chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX. El partido, que definirá a un finalista del torneo Clausura 2023, arrancará a las 8:00 de la noche (horario en México) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Canal 5, TV Azteca y Futbol Libre en territorio mexicano y en internet. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El compromiso de ida, disputado en el Estadio Akron (Zapopan), quedó 1-0 a favor de las ‘Águilas’. El único tanto del encuentro fue anotado por Alejandro Zendejas en el minuto 60 de juego. A pesar de los cambios y del empuje de su gente, el equipo de Guadalajara no pudo empatar y ahora buscará la remontada en la capital mexicana.

El entrenador del ‘Rebaño’, Veljko Paunovic, apela a la confianza para ganar en Ciudad de México. “El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera, todavía nos queda ganarle al América y con ese reto yo voy a subir al avión el sábado para ir a la capital que, por cierto, me han dicho que la capital es rojiblanca. Eso es lo que quiero ver”, destacó.

Cabe destacar que América derrotó a Chivas en las dos ocasiones que se enfrentaron este año, ambas en el Estadio Akron. Primero fue un 4-2 con anotaciones de Rodríguez (x2), Suárez y Martin, y luego el triunfo de esta semana por las ‘semis’ de la Liguilla MX. ¿A la tercera será la vencida? El equipo de Guadalajara la tiene muy difícil este domingo. Veremos qué sucede.

Chivas vs. América: ¿a qué hora juegan la vuelta?

El horario de inicio para el juego de Chivas vs. América por la semifinal de vuelta del Clausura 2023 de Liguilla MX será a partir de las 8:00 p.m. (horario de México). Se espera un lleno absoluto en CDMX para este segundo juego del Clásico Nacional, donde las Chivas buscarán remontar el marcador. Se viene un duelo apasionante.

Chivas vs. América: ¿dónde ver la transmisión?

Si quieres ver la transmisión del juego del Chivas vs. América puedes hacerlo en Canal 5 de Televisa o TV Azteca 7 Deportes, que son las señales de TV abierta exclusivas para México donde pasarán la semifinal de vuelta de este Clásico Nacional. Por último y no menos importante, señalar que online será transmitido por ViX Plus y también mediante Afizzionados y Futbol Libre. No te lo puedes perder.

Chivas vs. América: alineaciones probables

Chivas: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Jesús Orozco, Víctor Guzmán, Isaac Brizuela, Fernando Beltrán, Alan Torres, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

América: Luis Malagón, Luis Fuentes, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Layún, Pedro Aquino, Diego Valdés, Richard Sánchez, Leonardo Suárez, Jonathan Rodríguez y Henry Martin.

Chivas vs. América: ¿dónde se juega el partido?

