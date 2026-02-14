Chivas vs. América se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Telemundo cuenta con los derechos exclusivos para transmitirlo en Estados Unidos, mientras que en en territorio mexicano se podrá ver por el servicio de paga de Prime Video. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora arranca? El choque está pactado para este sábado 14 de febrero desde las 10:07 p.m. (hora en Perú, con dos horas menos en México).

Chivas vs América por la Liga MX | Video: Chivas de Guadalajara