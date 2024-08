Desde el Estadio Akron, las Chivas del Guadalajara se enfrenta al FC Juárez, por la jornada 6 del Apertura 2024; antes de la siguiente pausa en la Liga MX, esta vez por la Fecha FIFA. Este sábado 31 de agosto, el Rebaño Sagrado intenta volver a la senda de la victoria y colarse a los puestos altos de la tabla. Hace unos días los rojiblancos empataron frente a los Tigres en el norte del país y buscan su primera victoria en el torneo. En tanto, Juárez busca replicar algo del éxito que tuvo en la fase de grupos de la Leagues Cup en el plano local. Luce complicado de visita ante el conjunto de Fernando Gago. Consulta la hora, la transmisión por TV y Streaming, posibles alineaciones y más detalles de los protagonistas

La última vez que Juárez logró sobreponerse a las Chivas fue en el Clausura 2021, cuando lo hizo en calidad de visitante. Desde entonces son tres empates y mismo número de victorias para el Rebaño.

Chivas vs. Juárez: datos del partido

Día: sábado 31 de agosto

Hora: 17:05 CDMX / 19:05 ET de Estados Unidos

Transmisión: Chivas TV (México), ViX Premium (Estados Unidos)

¿A qué hora juegan Chivas vs. Juárez por la Liga MX?

El próximo compromiso del Guadalajara en el torneo local está programado para disputarse el sábado 31 de agosto en la cancha del Estadio Akron contra el conjunto fronterizo, cotejo que está pactado a disputarse a las 17:05 horas, tiempo del centro de México.

¿A qué hora ver Chivas vs. Juárez desde Estados Unidos?

Chivas vs. Juárez se verá desde los Estados Unidos a partir de las 7:05 p.m. (Tiempo del Este), en lo que será uno de los juegos más importante de esta sexta jornada en el fútbol mexicano. Aquí te dejamos con todas las zonas horarias en USA para que puedas seguir el encuentro.

Zonas horarias Ciudades en Estados Unidos 7:05 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:05 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:05 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:05 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver Chivas vs. Juárez EN VIVO por Liga MX?

En México, los partidos de locales del Rebaño solo serán transmitidos por Chivas TV, hasta que se solucione el tema contractual con Amazon Prime. Para conectarte al partido, debes ingresar directamente a la señal en el portal de chivastv.mx cuya suscripción tiene un costo de 39 pesos mensuales.

En tanto, Telemundo, es la casa de las Chivas de Guadalajara en Estados Unidos. El Chivas vs. Juárez comienza con un programa previo al juego a las 6 p.m .ET en Universo y Peacock seguido del partido a las 7:05 p.m. ET, que será transmitido simultáneamente en Telemundo, Universo y Peacock con cobertura en inglés disponible en Telemundo App. Asimismo, podrás seguir el partido por ViX Premium (solo en Estados Unidos).