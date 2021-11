Conmoción: árbitro muere cuando estaba en camino a dirigir el Chivas vs. Mazatlán Sub-18

Un duro golpe surgió este viernes en el gremio arbitral mexicano. Esta tarde se dio a conocer que el árbitro Néstor Damián Ángeles Rodríguez que perdió la vida en medio de un accidente. Esto se hizo público gracias al exnazareno Paul Delgadillo que lo posteó en redes sociales. Todo se dio en la previa del encuentro de Mazatlán vs. Chivas de Guadalajara por la Sub-18.

“Triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs Chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia”, escribió el árbitro, quien en su momento tuviera gafete FIFA.

En relación a los registros de la Federación Mexicana de Fútbol, el árbitro fallecido recién comenzaba su carrera en el fútbol profesional. Estos números arrojaron que la mayoría de encuentros que pertenecen a su trayectoria era en las divisiones juveniles del fútbol mexicano.

Néstor Damián Ángeles iba a dirigir el duelo de este viernes entre Mazatlán y Chivas en la categoría Sub-18, pero el mortal accidente se lo impidió; ante ello, Emmanuel Plascencia Plascencia, quien iba a fungir como cuarto árbitro en dicho partido, tuvo que tomar el rol principal para que el compromiso se pudiera desarrollar.

Respecto al encuentro de la división Sub-18 de la Liga MX, Mazatlán derrotó por 2-1 a Chivas en el marco de la Jornada 17. De esta manera, Mazatlán aseguró su posición entre los cuatro primeros lugares, mientras que los del Rebaño Sagrado quedaron sin chance alguna.





