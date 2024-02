En el Estadio Akron de Guadalajara, Chivas vs. Pumas se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo con Piero Quispe aquí. El duelo, que será clave para el conjunto del ‘Rebaño Sagrado’, arrancará a las 7:05 de la noche (hora local - 8:05 pm en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de Canal 5 (Televisa), TUDN, Claro Sports, ViX Premium y Pluto TV para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias, en Depor.

Chivas vs. Pumas juegan por el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX (Video: @Chivas / X).

Chivas vs. Pumas: alineaciones probables

Chivas : Raúl Rangel; Mateo Chávez, Jesús Orozco, Antonio Briseño, Alan Mozo; Fernando Beltrán, Érick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Pável Pérez, Ricardo Marín y Roberto Alvarado. Entrenador : Fernando Gago.

: Raúl Rangel; Mateo Chávez, Jesús Orozco, Antonio Briseño, Alan Mozo; Fernando Beltrán, Érick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Pável Pérez, Ricardo Marín y Roberto Alvarado. : Fernando Gago. Pumas: Julio González; Robert Ergas, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Jesús Rivas; José Caicedo, Ulises Rivas, Eduardo Salvio, Piero Quispe, Leonardo Suárez; y Guillermo Martínez. Entrenador: Gustavo Lema.