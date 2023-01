A solo unos días del inicio de la Liga MX, muchos fanáticos del fútbol mexicano quieren saber los horarios, canales y cómo ver los partidos de la primera fecha. Los clubes Necaxa y Atlético San Luis abrirán el telón del Clausura 2023 este viernes en el Estadio Victoria. Y en esta nota de Depor te contaremos todo sobre la transmisión del duelo. Así que presta atención si no quieres perderte el encuentro inaugural del torneo azteca.

La primera jornada del Clausura 2023 iniciará el viernes 6 de enero, con los partidos Necaxa vs. Atlético San Luis y Mazatlán vs. León. La fecha 1 se disputará hasta el lunes 9, con partidos que serán muy interesantes. A continuación, te presentamos los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas los encuentros.

Clausura 2023: horarios y canales

Necaxa vs. Atlético San Luis: viernes 6 de enero desde las 19:00 horas (horario de México). Partido por TUDN y Vix+.

Mazatlán vs. León: viernes 6 de enero desde las 21:10 horas (horario de México). Partido por TV Azteca, ESPN y Star Plus.

América vs. Querétaro: sábado 7 de enero desde las 17:00 horas (horario de México). Partido por TUDN y Vix+.

Atlas vs. Toluca: sábado 7 de enero desde las 19:10 horas (horario de México). Partido por Vix+.

Rayados vs. Chivas: sábado 7 de enero desde las 21:10 horas (horario de México). Partido por Fox Sports.

Pumas vs. Juárez: domingo 8 de enero desde las 12:00 horas (horario de México). Partido por TUDN y Vix+.

Santos vs. Tigres: domingo 8 de enero desde las 19:00 horas (horario de México). Partido por Vix+ y TUDN.

Xolos vs. Cruz Azul: domingo 8 de enero desde las 21:10 horas (horario de México). Partido por Fox Sports.

Pachuca vs. Puebla: lunes 9 de enero desde las 21:00 horas (horario de México). Partido por Fox Sports y Claro Sports.





Fechas clave del Clausura 2023

A continuación, presentamos las fechas dobles, de la reclasificación y de la final del Clausura 2023 de la Liga MX:

Clásico Capitalino: América vs. Pumas por la fecha 16. Se juega el sábado 22 de abril en Estadio Azteca.

Clásico Tapatío: Atlas vs. Chivas por la fecha 13. Se juega el sábado 1 de abril en Estadio Jalisco.

Clásico Joven: Cruz Azul vs. América por la fecha 15. Se juega el sábado 15 de abril en Estadio Azteca.

Clásico Regio: Tigres vs. Monterrey por la fecha 12. Se juega el sábado 18 de marzo en Estadio Universitario.

Clásico Nacional: Chivas vs. América por la fecha 12. Se juega el sábado 18 de marzo en Estadio Akron.

Fecha Doble: Fecha 7 | 14, 15, 16, 22 y 23 de febrero.

Reclasificación: 6 y 7 de mayo.

Cuartos de Final: 10 y 14 de mayo.

Semifinales: 17 y 21 de mayo.

Final de ida: 25 de mayo.

Final de vuelta: 27 de mayo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.