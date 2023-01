Luego de unos meses de espera, por fin el Clausura 2023 de la Liga MX está por iniciar. Los 18 equipos lucharán por el objetivo de ser campeones. Sin embargo, recientemente el portal especializado en estadística, Statiskicks, realizó una simulación basada en datos medibles y predijo cómo quedará la fase de reclasificación y los cuatro clasificados de forma directa a la Liguilla. Como se sabe, hay algunos clubes que son favoritos al título, pero nunca hay nada escrito.

Statiskicks repitió la simulación del torneo 10 mil veces y quedó un resultado de las 17 jornadas que se jugarán en México. Según el portal especializado, América, Monterrey, Pachuca y Tigres son los cuatro clubes que clasificarían de manera directa a los Cuartos de Final. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz sería el líder general, como en el Apertura 2022.

Mientras que, del quinto al decimosegundo lugar estarían Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pumas, Santos, León, Tijuana y Necaxa, clubes que entrarían a la repesca. En la parta final de la tabla estarían Puebla, Querétaro, Atlas, FC Juárez, Mazatlán y Atlético San Luis, quienes quedarían fuera.

Por supuesto, no se trata de una profecía, simplemente son estadísticas que, a unos días de que inicie el torneo de la Liga MX, nos dan un panorama de cómo quedarían las posiciones. Cabe recordar que el Clausura 2023 iniciará el viernes 6 de enero cuando los Rayos de Necaxa reciban al Atlético de San Luis en el Estadio Victoria.

Statiskicks realizó la simulación del Clausura 2023 de la Liga MX (Foto: Statiskicks)

Primera fecha del Clausura 2023

El 6 de enero inician las acciones con el partido entre Necaxa y Atlético de San Luis. El segundo duelo será entre Mazatlán y León. Un día después, el sábado 7 de enero, las Águilas recibirán a los Gallos de Querétaro; Atlas al Toluca; así como Rayados a las Chivas. El domingo 8 jugarán Pumas vs FC Juárez, Santos vs Tigres y Tijuana vs Cruz Azul. Y el último duelo de la primera jornada será en el Estadio Hidalgo entre Pachuca y Puebla.

¿Cuándo se jugará la Liguilla 2023?

El 6 y 7 de mayo se realizará la ronda de reclasificación. Los cuartos de final inician el 10 y 11 de mayo, mientras que la vuelta será el 13 y 14. La semifinal de ida se jugará el 17 y 18, y la segunda ronda será el 20 y 21. Finalmente, la serie estelar por el trofeo se dará el 25 de mayo y tres días después se conocerá al campeón.





