Fuertes declaraciones. Han pasado más de 12 años desde que José de Jesús Corona se paró bajo los tres palos de Cruz Azul en la Liga MX. Exactamente fue el 2 de agosto de 2009, fecha donde comenzó a escribir su historia en uno de los equipos más importantes del país, para consagrarse más tarde como un ídolo. Sin embargo, una de las leyendas de la institución cementera considera que es momento que el portero de un paso al costado y le de oportunidad a las nuevas generaciones.

Luego de la derrota de la ‘Máquina’ en la final del Campeones Cup frente al Columbus Crew, Carlos Hermosillo salió al frente y habló sobre la situación que atraviesa el elenco, del que presume ser el máximo goleador de la historia. Pero, sus críticas fueron directamente hacía la portería y le lanzó un recado al capitán, mencionando que ya es hora que se haga a un lado y deje al actual Campeón del fútbol mexicano.

“Tengo una admiración un respeto por el trabajo que ha hecho durante años y por la continuidad y por su gran desempeño que ha tenido, pero es momento de hacerse a un lado. Yo creo que ya es momento de hacerse a un lado y dejarle la oportunidad a estos dos arqueros que lo han hecho bien y que a lo mejor se van a equivocar, tienen derecho a equivocarse; o sea tenemos que hacer crecer a un arquero y tenemos buenos arqueros”, aseguró el ex futbolista.

Cabe resaltar que Jesús Corona viene de disputar su segundo encuentro tras su regreso a las canchas el pasado miércoles en la Campeones Cup, luego de haber estado fuera durante dos meses tras una fractura en el meñique que lo llevó al quirófano. Asimismo, para los más exigentes, ‘Chuy’ pudo hacer un poco más para evitar el segundo gol que terminó sentenciando el cotejo a favor del conjunto estadounidense.

“Yo tengo un gran respeto y gran admiración por Jesús y siempre lo he dicho ‘Que Corona yo lo vi en una etapa y es un jugador muy importante, pero también existen los recambios que a veces nosotros los jugadores no lo entendemos’ y a lo mejor Corona no entiende lo que voy a decir, pero no es porque esté en contra de él”, sentenció.

Es necesario mencionar que tras las ausencia del ‘Chuy’ en la portería de la ‘Máquina’, Sebastián Jurado fue quien lo reemplazó y existen varias personalidades del fútbol que lo consideran como la opción ideal para ser titular. Sin embargo, la última palabra la tendrá el técnico Juan Reynoso, que es el encargado de alinear al cuadro celeste en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.





