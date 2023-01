El futbolista mexicano Julio César ‘Cata’ Domínguez, jugador del Cruz Azul de la primera división de su país, provocó una gran controversia tras publicar fotografías de una fiesta que organizó para su menor hijo con temática de narcotráfico. El hecho ha generado una ola de críticas hacia el futbolista. Al respecto, la Liga MX y el club mencionado se han pronunciado, aunque de forma tardía y sin precisar la sanción hacia el deportista, quien, en las últimas horas, ha ofrecido una disculpas públicas y una promesa con su nación.

Este martes 10 de enero, tras la presión mediática durante varios días, la Liga MX y el Cruz Azul marcaron su posición con respecto al caso del ‘Cata’ Domínguez. Las organizaciones rechazaron lo acontecido y señalaban que el jugador se disculparía, sin precisar penalidad alguna.

“Las dos instituciones rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia. El Club de fútbol Cruz Azul, desde el primer día, tomó medidas preventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita”, comienza el comunicado.

“Además, el Club brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema. Se acordó que el jugador Julio César Domínguez dará hoy un mensaje a la opinión pública para fijar su postura y versión de los hechos”, se agrega.

Las disculpas públicas del ‘Cata’ Domínguez

Tras el comunicado en conjunto de los directivos de la Maquina y la Liga MX, llegó una nueva disculpa pública por parte del ‘Cata’ Domínguez, quien uso los canales oficiales de su club para dirigirse a los mexicanos y hacer una promesa.

“En días recientes se dio a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de Laer Tag”, empezó diciendo el jugador.

“Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a mis compañeros, a la Liga MX y a la Federación por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión” continuó.

“Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiento ejemplar”, prometió el ‘Cata’.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

¿Qué hizo el ‘Cata’ Domínguez?

El pasado sábado, el defensor del Cruz Azul, publicó, en sus redes sociales, unas fotos del cumpleaños de su hijo en donde se ve a los que la celebración contenía elementos ligados o de representación a carteles del narcotráfico mexicano.

En las imágenes se observa a varios menores con armas de fuego de juguete y usando gorras con detalles alusivos a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Además, las gorras llevaban estampadas las abreviaturas JGL, iniciales del mencionado narco, extraditado a EE. UU. en 2017.





