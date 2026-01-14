vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 del . Este duelo se disputará desde el estadio Banorte de la Ciudad de México, este miércoles 14 de enero. ¿A qué empezará el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estará disponible? La transmisión de este choque será en la señal de TUDN, Canal 5 y VIX Premium para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Cruz Azul vs. Atlas por Liga MX. (Video: Atlas)
Cruz Azul vs. Atlas por Liga MX. (Video: Atlas)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC