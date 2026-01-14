Cruz Azul vs. Atlas se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. Este duelo se disputará desde el estadio Banorte de la Ciudad de México, este miércoles 14 de enero. ¿A qué empezará el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estará disponible? La transmisión de este choque será en la señal de TUDN, Canal 5 y VIX Premium para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Cruz Azul vs. Atlas por Liga MX. (Video: Atlas)